مسابقة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩| سد عجز 65 الف معلم تابع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم وموقف المعلمين المتقاعدين

نتابع معكم أهم الأخبار حول مسابقة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩ يوليو، والتي تهدف إلي تعيين 65 الف معلم ومعلمة في المدارس المصرية، والجدير بالذكر أن باب التسجيل في المسابقة لم يتم فتحه حتي الآن، لكن تم الإعلان بالفعل ورسميا عن موعد مسابقة التربية والتعليم 2019 لجميع المحافظات، وذلك للمعلمين ذوي العقود الدائمة أو المؤقتة، وقد ذكر نائب وزير التعليم المصري أن الوزارة في حاجة إلي أكثر من 56 الف معلم ومعلمة في جميع التخصصات لسد العجز الحالي، وذلك للعمل في العديد من المدارس في كافة انحاء الجمهورية، تابعنا للمزيد حول شروط التقديم والأوراق المطلوبة وآخر أخبار المسابقة المصرية الجديدة لتعيين المعلمين.

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩ بعد عيد الاضحي مباشرة، وقد تم التصريح بالفعل أن مسابقة التربية والتعليم الجديدة الخاصة بشهل يوليو واغسطس ستكون بعقود دائمة ومؤقتة حسب احتياجات وزارة التعليم المصرية لسد الحجز الحالي من المعلمين والمعلمات بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩

يترقب العديد من المعلمين مسابقة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩ خاصة بعد انتهاء عقودهم المؤقتة الخاصة بالمسابقة السابقة في أواخر مايو وأوائل يونيو، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنها تسعي إلي الاستعانة بالمعلمين المتعاقدين مؤقتا الذين أثبتوا كفائتهم وخبرتهم في مجال التدريس.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

تقوم مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 الجديدة القادمة بالاستعانة بالمتقاعدين المؤقتين، وأيضا عدد من الخريجين الجدد للعمل بالعقود المؤقتة، والتي انتهت عقودهم ايضا، وقد تم التأكيد بالفعل أن شروط المسابقة السابقة للعقود المؤقتة كانت واضحة وصريحة، وأفادت بأن عقود المعلمين غير قابلة للتثبيت أو التجديد وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن مجلس النواب عام 2016.

تعاقدات وزارة التربية والتعليم

وقد كان الهدف من مسابقة وزارة التربية والتعليم للعقود المؤقتة هو البدء في الاجراءات التنظيميةلوضع خطة لعلاج العجزالحالي في عدد المعلمين في كافة المديريات، وأيضا تفعيلًا لتعديلات قانون التعليم الصادرة عن مجلس النواب عام 2019 لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية، وأكدت الوزارة بالفعل فور الإعلان عن فرص تعيينات جديدة سوف يراعى الاستعانة بالمتعاقدين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءة خلال المسابقة المؤقتة.

شروط مسابقة التربية والتعليم الجديدة

تم تحديد موعد التقديم في المسابقة ليكون في شهر أغسطس 2019. يتم التقديم إليكترونياً عن طريق النت عبر بوابة مركز المعلومات ستقوم الوزارة بتعين وتثبيت جزء من المقبولين بالمسابقة الجديدة ستقوم الوزارة بعمل عقود مؤقتة لجزء من المقبولين حسب حاجة العمل. يجب علي المتقدم الحصول علي شهادة ICDL. يجب تقديم الأوراق المطلوبة للمسابقة إليكترونياً. يشترط التراجع عن شرط التربوي لكليات الأداب والخدمة الإجتماعية. شرط تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة لعدم إستبعاد المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للمسابقة