“مسابقة جديدة” توظيف 65 ألف معلم في التربية والتعليم | كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة موعد التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة، والتي ستعقد في شهر أغسطس 2019 ، وذلك لحاجتها إلى أكثر من 65 ألف معلم لسد العجز في الكثير من المديريات التعليمية ، وذلك في جميع محافظات مصر والتي تم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي سابق عقده نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عمر.

والجدير بالذكر أنه قد صرح الدكتور عمر بأن المسابقة القادمة ستكون إلكترونية في مجملها منذ بداية التقديم، كما أشار عمر إلى أن الأوراق المطلوبة سيتم التقدم بها إلكترونياً أيضا وذلك تيسيرا للمتقدين دون تكلفهم عناء مشقة الذهاب للمديريات التعليمية.

شروط مسابقة التربية والتعليم

سنعرض عليكم ماتمتوضيحه حتى الآن، من مسابقة التربية والتعليم الجديدة، بعض الشروط والمعايير منها:

جميع التقديمات تتم بشكل إلكتروني. تعيين المعلمين الفائزين بالمسابقة بشكل دائم بالمدارس. اختيار بعض الفائزين لعقود مؤقتة. التراجع عن شرط التربوي لكل من كليات الآداب وكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك للعقود المؤقتة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة

أصل شهادة المؤهل الدراسي.

الرقم التأميني.

شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

كعب عمل.

أصل وصورة من شهادة الميلاد

صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة حالة جنائية حديثة

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

وجديراً بالذكر أننائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عمر ،قد صرح خلال المؤتمر الصحفي، بعدة مقاييس لتلك المسابقة والتي جاء كالتالي :-