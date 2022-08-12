“مسار”.. تعرف على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة “مسار” التي نشرت أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444-2022 في الرياض وجدة والدمام والطائف والقصيم والأحساء وأبها وحائل وكل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث بلغت أعداد المرشحين للوظائف التعليمية 1444 الجاري 11547، وتم نشر النتائج على حساب المتقدم في نظام جدارة، وعلى المرشحين استكمال شروط ومسوغات شغل الوظيفة.

خطوات استكمال شروط شغل المرشحين للوظائف التعليمية 1444

1- الاطلاع على نتائج الوظائف على رابط جدارة في منصة مسار ومعرفة أنك ضمن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 بالسعودية.

2- على المرشح استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

3- بعد اجتياز مرحلة مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة، يُرسل لك إشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة هي: اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى الإدارات التعليمية (إدارة التعليم في مقر الوظيفة)، استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16 حتى 27 محرم 1444، رابط جدارة ومنصة مسار لمعرفة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 2022/1444 هو:

https://eservices.masar.sa/Jadara3/users/index.aspx

مع خالص تمنياتنا بالتوفيق لكل المرشحين لشغل الوظائف بالتوفيق.