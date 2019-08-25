مشاركة أكثر من 30 طالب بجامعة بني سويف في فعاليات شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالإعلان عن مشاركة عدد 31 طالب وطالبة ، وذلك في فعاليات الأسبوع الثاني لشباب الجامعات لمتحدي الإعاقة ، والذي من المقرر أن يتم انعقاده داخل جامعة المنوفية في الفترة ما بين الأول من شهر سبتمبر القادم وذلك حتى الخامس من شهر سبتمبر.

فعاليات شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة تأتي تحت شعار “كلنا هنبنيها” ، كما قد أكد السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على مدى أهمية انعقاد هذا الملتقى الشبابي ، حيث يقوم هذا الملتقى بعكس وتوضيح مدى الإصرار الذي يتمتع به طلاب وطالبات الجامعات ، بالإضافة إلى توضيح مدى حرصهم وإصرارهم على المشاركة بقوة في مختلف الفعاليات سواء كانت فعاليات الرياضية أو فعاليات فنية أو فعاليات علمية أو فعاليات ثقافية أو حتى فعاليات الجوالة.

كما تجدر الإشارة إلى كون الدولة وقيادتها السياسية تهتم بشكل خاص من أجل العمل على إرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين مختلف طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.