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مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر

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مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر
مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر

يبحث الكثير من الآباء عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر التي تقدم جودة تعليم عالية، تسمح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بالتقديم لها، من ضمن أرخص الجامعات في مصر الجامعة الصينية التي خفضت مصروفاتها لهذا العام نحو 40%، وكذلك الجامعة الروسية في مدينة بدر والتي تضم كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم وجراحة الأسنان وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسب.

مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر

بعد الحصر وجد أن أرخص الجامعات الخاصة في مصر هي الجامعة الروسية  والجامعة الصينية كالتالي :

مصاريف الجامعة الصينية

الكليةمصروفات  قبل الخصم
كلية الهندسة45 ألف جنية
كلية التجارة والاقتصاد32 ألف جنية .
كلية العلاج الطبيعي48 ألف جنية
كلية الصيدلة48 ألف جنية

و الحد الأدنى للقبول  الجامعة الصينية في كلية الهندسة 80%، وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية 65%، وكلية العلاج الطبيعي 90%، وفي كلية الصيدلة 90%، ويمكن التقديم على الدراسة في الجامعة الصينية على الموقع الرسمي للجامعة أون لاين، يليها الجامعة الروسية

مصاريف الجامعة الروسية

الكليةمصاريف الفصل الدراسي الأولمصاريف الفصل الدراسي الثاني
كلية طب الفم وجراحة الأسنان40 ألف جنية40 ألف جنية
كلية الصيدلة31 ألف جنية31 ألف جنية
كلية الهندسة24 ألف جنية24 ألف جنية
كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات17.500 ألف جنية17.500 ألف جنية

يتم تدريس كافة المقررات الدراسية في الجامعة الروسية باللغة الإنجليزية، والدراسة بنظام الساعات المعتمدة، والفصل الدراسي ينقسم لثلاث فصول دراسية فصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف على أن يستمر فصلي الشتاء والخريف لمدة 15 أسبوع لكل فصل، أما فصل الصيف فيستمر لمدة ستة أسابيع فقط.

 

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عن الكاتب

هاجر

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على ماجستير الإعلام قسم الصحافة أحب الكتابة العلمية والتقنية والخبرية

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