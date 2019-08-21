يبحث الكثير من الآباء عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر التي تقدم جودة تعليم عالية، تسمح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بالتقديم لها، من ضمن أرخص الجامعات في مصر الجامعة الصينية التي خفضت مصروفاتها لهذا العام نحو 40%، وكذلك الجامعة الروسية في مدينة بدر والتي تضم كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم وجراحة الأسنان وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسب.

مصاريف أرخص الجامعات الخاصة في مصر

بعد الحصر وجد أن أرخص الجامعات الخاصة في مصر هي الجامعة الروسية والجامعة الصينية كالتالي :

مصاريف الجامعة الصينية

الكلية مصروفات قبل الخصم كلية الهندسة 45 ألف جنية كلية التجارة والاقتصاد 32 ألف جنية . كلية العلاج الطبيعي 48 ألف جنية كلية الصيدلة 48 ألف جنية

و الحد الأدنى للقبول الجامعة الصينية في كلية الهندسة 80%، وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية 65%، وكلية العلاج الطبيعي 90%، وفي كلية الصيدلة 90%، ويمكن التقديم على الدراسة في الجامعة الصينية على الموقع الرسمي للجامعة أون لاين، يليها الجامعة الروسية

مصاريف الجامعة الروسية

الكلية مصاريف الفصل الدراسي الأول مصاريف الفصل الدراسي الثاني كلية طب الفم وجراحة الأسنان 40 ألف جنية 40 ألف جنية كلية الصيدلة 31 ألف جنية 31 ألف جنية كلية الهندسة 24 ألف جنية 24 ألف جنية كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 17.500 ألف جنية 17.500 ألف جنية

يتم تدريس كافة المقررات الدراسية في الجامعة الروسية باللغة الإنجليزية، والدراسة بنظام الساعات المعتمدة، والفصل الدراسي ينقسم لثلاث فصول دراسية فصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف على أن يستمر فصلي الشتاء والخريف لمدة 15 أسبوع لكل فصل، أما فصل الصيف فيستمر لمدة ستة أسابيع فقط.