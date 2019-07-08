تابع مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 أسعار كليات جامعة “6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية، MSA” وتنسيق القبول بالكليات المصرية

تتابعون مصاريف الجامعات الخاصة 2020 في كافة أنحاء الجمهورية للكليات الخاصة الرسمية والمعروفة، فهناك العديد من الطلاب الذين يسعون إلي دخول الكليات الخاصة ويستعملون عن مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر، وأيضا مصاريف كليات جامعة فاروس بالإسكندرية وذلك بالإضافة إلي مصاريف الجامعة الروسية والبريطانية والفرنسية، ويتم عرض الأسعار بالجنيه المصري للطلاب المصريين والغير مصريين، كما نقوم بعرض تنسيق الجامعات الخاصة 2020 بعد الثانوية العامة والثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات، وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول اسعار الكليات الخاصة 2019 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الازهرية.
مصاريف الجامعات الخاصة 2020 مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر
أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن المصروفات الدراسية لكليتها للعام الدراسي الجديد ، للسبع عشر كلية المتواجدة بها، كما تم تحديد سعر الملف الخاص بالتقديم والمسمي بالـ”الأبليكيشن” بـ1300 جنيه مصري وذلك للطلاب المصريين، وبسعر 150 دولار للطلاب الوافدين والأجانب والغير مصريين عموما، والمصروفات لجميع الكليات لطلاب علمي علوم ورياضة وادبي والدبلومات هي كالتالي:
95%
كلية الطب البشري والجراحة
65000 جنيه مصري
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كلية طب أسنان
43000 جنيه مصري
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كلية العلاج الطبيعي
31000 جنيه مصري
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كلية الصيدلة
43000 جنيه مصري
80%
كلية الهندسة
33000 جنيه مصري
70%
كلية العلوم الطبية التطبيقية
15000 جنيه مصري
70%
كلية الفنون التطبيقية
18000 جنيه مصري
60%
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
13000 جنيه مصري
60%
كلية الإعلام وفنون الاتصال
17000 جنيه مصري
60%
كلية الاقتصاد والإدارة (عربي)
19000 جنيه مصري
60%
كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي)
23000 جنيه مصري
55%
كلية التربية (لغة إنجليزية)
11000 جنيه مصري
60%
كلية اللغات والترجمة
13000 جنيه مصري
55%
كلية التربية (لغة العربية – رياض أطفال)
9,800 جنيه مصري
55%
كلية السياحة وإدارة الفنادق
11000 جنيه مصري
مصاريف كليات جامعة فاروس
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي
55000 جنية مصري
كلية طب أسنان
53000 جنية مصري
كلية علوم طبية
20000 جنية مصري
كلية علوم مالية وإدارية
28,600 جنية مصري
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
19000 جنيه مصري
كلية اللغات والترجمة
21000 جنيه مصري
كلية العلاج الطبيعي
31000جنيه مصري
كلية الفنون والتصميم
25000 جنيه مصري
كلية الهندسة
28000 جنيه مصري
كلية السياحة وإدارة الفنادق
18,500 جنية مصري
كلية الإعلام وفنون الاتصال
21.500 جنيه مصري
مصاريف الجامعة الروسية
كلية الصيدلة
35000 جنيه مصري
كلية طب فم وأسنان
42,350 جنيه مصري
كلية الهندسة
26000 جنيه مصري
تخفيض عدد طلاب صيلدة واسنان
قرر المجلس الأعلي للجامعات خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان وذلك بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وتم ذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وسنتابع معكم أي أخبار جديدة حول هذا القرار
التعليقات
متاكد انة علوم طبية ب 15000؟؟