مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2020 | جامعة 6 أكتوبر الحد الأدنى لدخول الكليات والأوراق المطلوبة

مصاريف الجامعات الخاصة 2019 – 2020 في مصر هي ما نقدمه لكم من خلال موقع كلمة، إذ يقبل على الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة وأولياء الأمور سواء المصريين والوافدين، وذلك نظرًا لأنها لا تخضع لقواعد تنسيق الثانوية العامة، والتي قد يسبب فيها 1% ضياع حلم طالب، وعدم التحاقه بكلية يرغبها، لذا لجأ الكثيرون إلى الجامعات الخاصة، والتي تُوفر عددًا من الكليات كالطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام، وهي كليات يفضل الطلبة الالتحاق بها نظرًا لأنها ملائمة لسوق العمل، فتجد البعض يضع كل ما يمتلكه من أموال لتحقيق حلم نجله في دخول أحد الكليات، وحتى لا ينضم لطابور العاطلين عن العمل في مصر.

كما أن الجامعات الخاصة توفر لطلابها من كليات الطب والهندسة والصيدلة وحتى كليات الإعلام وإدارة الأعمال والسكرتاية التدريب العملي اللازم، ويدرس في تلك الجامعات أفضل المحاضرين، ويتم اختيارهم بعناية، وتجد المكتبات وغرف الكمبيوتر متوفرة للطلاب، فالكثافة في الجامعات الخاصة لا زالت تسمح بمستوى تعليمي مناسب للطالب، ولكن تبقى الأزمة لدى الكثير من الأسر هي مصاريف الجامعات الخاصة، ولكن يهون ذلك أمام إخطار ولي الأمر الذي تقدمه الجامعات الخاصة لأولياء الأمور آخر كل عام بنجاح الأبناء.

يمكنك أيضًا الحصول على دليل الكليات والمعاهد العسكرية شروط الالتحاق وطريقة التقديم، وهو المقال الذي يمكنكم من خلاله التعرف على الكليات والمعاهد العسكرية التي يمكنك دخولها من تخصصك، وكذلك الشروط الواجب توافرها للالتحاق.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020

قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باعتماد تنسيق الجامعات الخاصة 2019 – 2020، والذي تضمن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد في الجامعات الخاصة كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والفنون التطبيقية، وكذلك كلية العلوم الصحية، وكلية الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية.

الطب البشري طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي كلية الهندسة كلية الفنون التطبيقية

كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب كلية الإعلام

كلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة باقي الكليات في جميع الجامعات 95% 90% 80% 70% 60% 55%

الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

ننشر لكم جميع الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

رقم المسلسل الجامعة 1 جامعة 6 أكتوبر 2 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 3 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثةوالآداب 4 جامعة مصر الدولية 5 الجامعة الفرنسية 6 الجامعة الألمانية 7 جامعة الأهرام الكندية 8 الجامعة البريطانية 9 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

10 جامعة سيناء 11 جامعة فاروس 12 جامعة المستقبل 13 الجامعة المصرية الروسية 14 جامعة النهضة 15 جامعة الدلتا 16 جامعة النيل 17 الجامعة المصرية للتعليم الألكتروني 18 جامعة بدر 19 جامعة هليوبلس

20 الجامعة العربية المفتوحة 21 جامعة دراية 22 جامعةحورس 23 الجامعة الصينية 24 جامعة الجيزة الجديدة

مصاريف جامعة 6 اكتوبر October 6 University 2020

تعد جامعة 6 أكتوبر من أقدم الجامعات الخاصة في مصر، لذا فقد تمكنت من عقد عدد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من الجامعات المحلية والأجنبية، كما يضم الحرم الجامعي فندقًا للطالبات، بينما يقع فندق الطلاب خارج الحرم الجامعي، وتوجد مكتبة مركزية و1819 معملًا ومختبرًا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي يضم جميع التخصصات.

الكلية التخصص مدة الدراسة الرسوم الدراسية بالجنيه المصري كلية الطب عام 5 سنوات + 2 امتياز 94250 جنيهًا كلية الصيدلة عام 5 سنوات 58905 جنيهًا كلية طب الأسنان عام 5 سنوات + سنة امتياز 71810 جنيهًا كلية العلاج الطبيعي عام 5 سنوات + سنة امتياز 51390 جنيهًا كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الأجهزة الطبية الحيوية 4 سنوات 33155 جنيهًا كلية العلوم التطبيقية قسم التمريض 4 سنوات 18570 جنيهًا

كلية الهندسة التشييد والبناء

العمارة

الميكاترونيك

هندسة كهربائية

شعبة اتصالات وألكترونيات 5 سنوات 46230 جنيهًا كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب نظم معلومات

علوم حاسب 4 سنوات 24575 جنيهًا كلية الفنون التطبيقية الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون

الإعلان

التصميم الداخلي والأثاث

تصميم المنتجات 5 سنوات 29735 جنيهًا

كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة الإنجليزية) الاقتصاد

العلوم السياسية

إدارة الأعمال

المحاسبة 37700 جنيهًا 4 سنوات كلية الاقتصاد والإدارة (شعبة اللغة العربية) 25360 جنيهًا كلية اللغات والترجمة اللغة الإنجليزية 22610 جنيهًا اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الأسبانية 18685 جنيهًا كلية الإعلام وفنون الاتصال الإذاعة والتليفزيون

الصحافة

العلاقات العامة والإعلان 26650 جنيهًا كلية التربية اللغة الإنجليزية 19635 جنيهًا تربية خاصة – رياض أطفال – اللغة العربية 14025 جنيهًا كلية السياحة والفنادق الدراسة السياحية

الدراسات الفندقية

الإرشاد السياحي 15820 جنيهًا

المستندات المطلوبة لدخول جامعة 6 أكتوبر