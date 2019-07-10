مصاريف الجامعات الخاصة والحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة | 2019 / 2020

جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة او الفنية ينتظرون نتيجة التنسيق، والان سوف نتيح لكم من خلال هذه المقالة التعرف على مصاريف الجامعات الخاصة 2019 / 2020، والتي ننتظر الإعلان عنها وذلك بشكل رسمي عن طريق الكثير من الجامعات الخاصة المصرية وسوف يحدث ذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 مباشرة وبعدها سوف يتم فتح الباب للتقديم في جميع الجامعات سواء كانت الحكومية او الجامعات الخاصة المختلفة.

وذلك مع بداية المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 فالمرحلة الاولى سوف تستمر لمدة 5 أيام، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية والتي سوف تستمر ٥ ايام ايضاً، والكثير يهتمون بمعرفة مصروفات الجامعات الخاصة 2019 فهذه المصروفات تم تحديدها اليوم عن طريق زيادة بسيطة هذا العام عن العام السابق وذلك على حسب الكلية والجامعة و الآن تعرف على كافة المصروفات للجامعات الخاصة.

الحد الادنى للقبول في الجامعات الخاصة

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتحديد الحد الادني للقبول في الجامعات الخاصة عن طريق المؤتمر الذي عقده ووضع الحد الادنى لمعظم الكليات في المرحلة الأولى من الثانوية العامة وكانت كالتالي:

علمي علوم: كلية طب 98.04% ،طب أسنان 97.8% ،كلية صيدلة 96.8% ، كلية علاج طبيعي 96.7% علمي رياضة: كلية هندسة 93.9 ، كلية هندسة القاهرة 95.6% و كلية هندسة البترول 98.78% أدبي: كلية السياسة والاقتصاد الحد الأدنى 96.09% ، كلية إعلام 95% ، كلية ألسن 94.75% ، كلية آثار 91.70%

مصاريف الجامعات الخاصة 2019 / 2020

والآن نتطرق معكم عن طريق موقعنا كلمة.اورج بكافة المعلومات عن مصروفات الجامعات الخاصة 2019 التي تم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بها والتي سوف يبداء التقديم بها من يوم الاحد القادم والتي بالطبع ارتفعت اسعارها بالنسبة للعام الماضي وخصوصاً الجامعات التي مصاريفها بالدولار الأمريكي.

كلية الطب والجراحة94,250 ألف جنيه، كلية طب الأسنان71.810 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي51390 جنيه، كلية العلوم الطبية التطبيقية33155 جنيه، كلية الهندسة46200 جنيه، كلية الفنون التطبيقية29,700 ألف جنيه، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب25600 جنيه، كلية الإعلام وفنون الاتصال33600 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي37700 جنيه، كلية الاقتصاد والإدارة عربي25360 جنيه، كلية اللغات والترجمة للشعبة الإنجليزي22610 جنيه، كلية التربية إنجليزي19635 جنيه، كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال)14025 جنيه، كلية السياحة وإدارة الفنادق15820 جنيه.