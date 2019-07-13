تابع مصاريف الجامعات الخاصة 2019-2020 أسعار كليات جامعة “6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية” وتنسيق القبول بالكليات المصرية

تتابعون جميع تفاصيل مصاريف الجامعات الخاصة 2020 في كافة أنحاء الجمهورية للكليات الخاصة الرسمية والمعروفة في مصر، فهناك العديد من الطلاب الذين يسعون إلي دخول الكليات الخاصة ويستعملون عن مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر، وأيضا مصاريف كليات جامعة فاروس بالإسكندرية وذلك بالإضافة إلي مصاريف الجامعة الروسية والبريطانية والفرنسية، ويتم عرض الأسعار بالجنيه المصري للطلاب المصريين والغير مصريين، كما نقوم بعرض تنسيق الجامعات الخاصة 2020 بعد الثانوية العامة والثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات، وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول اسعار الكليات الخاصة 2019 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الازهرية.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020 مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن المصروفات الدراسية لكليتها للعام الدراسي الجديد ، للسبع عشر كلية المتواجدة بها، كما تم تحديد سعر الملف الخاص بالتقديم والمسمي بالـ”الأبليكيشن” بـ1300 جنيه مصري وذلك للطلاب المصريين، وبسعر 150 دولار للطلاب الوافدين والأجانب والغير مصريين عموما، والمصروفات لجميع الكليات لطلاب علمي علوم ورياضة وادبي والدبلومات هي كالتالي:

95% كلية الطب البشري والجراحة 65000 جنيه مصري _ كلية طب أسنان 43000 جنيه مصري _ كلية العلاج الطبيعي 31000 جنيه مصري _ كلية الصيدلة 43000 جنيه مصري 80% كلية الهندسة 33000 جنيه مصري 70% كلية العلوم الطبية التطبيقية 15000 جنيه مصري 70% كلية الفنون التطبيقية 18000 جنيه مصري 60% كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 13000 جنيه مصري 60% كلية الإعلام وفنون الاتصال 17000 جنيه مصري 60% كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 19000 جنيه مصري 60% كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 23000 جنيه مصري 55% كلية التربية (لغة إنجليزية) 11000 جنيه مصري 60% كلية اللغات والترجمة 13000 جنيه مصري 55% كلية التربية (لغة العربية – رياض أطفال) 9,800 جنيه مصري 55% كلية السياحة وإدارة الفنادق 11000 جنيه مصري

مصاريف كليات جامعة فاروس

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 55000 جنية مصري كلية طب أسنان 53000 جنية مصري كلية علوم طبية 20000 جنية مصري كلية علوم مالية وإدارية 28,600 جنية مصري كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 19000 جنيه مصري كلية اللغات والترجمة 21000 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي 31000جنيه مصري كلية الفنون والتصميم 25000 جنيه مصري كلية الهندسة 28000 جنيه مصري كلية السياحة وإدارة الفنادق 18,500 جنية مصري كلية الإعلام وفنون الاتصال 21.500 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الروسية

كلية الصيدلة 35000 جنيه مصري كلية طب فم وأسنان 42,350 جنيه مصري كلية الهندسة 26000 جنيه مصري

تخفيض عدد طلاب صيلدة واسنان

قرر المجلس الأعلي للجامعات خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان وذلك بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وتم ذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وسنتابع معكم أي أخبار جديدة حول هذا القرار

مصاريف الجامعة البريطانية “مصرين”

كلية الهندسة 60,000 جنيه مصري كلية الصيدلة 58,000 جنيه مصري كلية أسنان 60,000 جنية مصري كلية إدارة أعمال 48,000 جنيه مصري كلية اقتصاد وعلوم سياسية 27,000 جنيه مصري كلية تمريض 27,000 جنيه مصري كلية حاسبات ونظم معلومات 27,000 جنيه مصري

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مصاريف الجامعة الفرنسية “مصريين”

هذه الأسعار لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لدفعة اولي جامعة 2020 للمصريين فقط.

كلية الهندسة 50,000 جنيه مصري كلية الإدارة ونظم المعلومات 45,000 جنيه مصري كلية اللغات التطبيقية 45,000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الفرنسية “غير مصريين”

هذه الأسعار لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لدفعة اولي جامعة 2020 للأجانب والعرب غير المصريين فقط.

كلية الهندسة 7000 دولار أمريكي كلية الإدارة ونظم المعلومات 6000 دولار أمريكي كلية اللغات التطبيقية 6000 دولار أمريكي

مصروفات الدراسة في جامعة «MUST» كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الطب البشري 85000 طب الاسنان 63000 صيدلة 52000 العلاج الطبيعي 45000 التكنولوجيا الحيوية 30000 كلية العلوم التطبيقية “تمريض” 16000 كلية العلوم التطبيقية ” علوم طبية” 29000 الهندسة 41000 كلية تكنولوجيا المعلومات 21000 كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال “عربي” 25000 كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال “انجليزي” 25000 الإدارة والاقتصاد “انجليزي” 25000 الإدارة والاقتصاد “عربي” 25000 اللغات والترجمة 20000 كلية الآثار والإرشاد السياحي 15000 كليو التربية الخاصة 14000

تنسيق الكليات الخاصة 2020

باقي الكليات الغير مدرجة في المقال تقبل من 55%

طب بشري 95% طب اسنان 90% صيدلة 90% علاج طبيعي 90% هندسة 80% فنون تطبيقية 70% علوم صحية وتطبيقية 70% تكنولوجيا حيوية 70% علوم الحاسب 70% الإعلام 60% لغات وترجمة 60% اقتصاد وعلوم سياسية 60% الإدارة 60%

تنسيق الجامعات الخاصة

والجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن تنسيق الجامعات الحكومية بنسبة قليلة حوالي 3 إلى 5%، وتتيح الكليات الخاصة للطلاب الذين يريدون الدراسة في كلية محددة لكن لم يستوفوا شروط الحد الأدني للقبول في هذه الكلية دراسة ما يريدونه في الكليات الخاصة، وبفارق في مصاريف الدراسة السنوية.