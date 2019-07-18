المجلس الأعلى يعلن مصاريف الجامعات الخاصة 2019|| اعرف تنسيق القبول بالجامعات هذا العام

يبحث شريحة كبيرة من الطلاب عن مصاريف الجامعات الخاصة 2019 وتنسيقها، واعتمد المجلس الأعلى للجامعات، تنسيق قبول الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة، وأيضا الشهادات الأجنبية والعربية، حيث يتم معادلتها للدخول إلى الجامعات الخاصة في مصر، وأما التنسيق يعتمد على نظام الشرائح، حسب مجموع طالب الثانوية العامة، والجدير بالذكر زيادة المصروفات عن العام السابق بنسبة 10%، وسننشر لكم اليوم مصاريف الكليات في الجامعات.

جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 جيدة للغاية، حيث بلغت نسبة النجاح 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة من الطلاب المجتهدين، وسيعتمد تنسيق الجامعات الخاصة، على مجموع الطالب في الثانوية وعلى نظام الشرائح، أما تنسيق القبول بالجامعات الحكومية سيكون من خلال بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، أو من خلال مكاتب التنسيق في الجامعات.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 12 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية تمريض 16 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية علوم طبية 29 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد عربي وإنجليزي 25 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

كلية صيدلة 52 ألف جنيه

كلية طب العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 63 ألف جنيه

مصروفات جامعة مصر الدولية MIU

سنقدم لكم الآن مصاريف كليات جامعة مصر الدولية كالتالي:

كلية الهندسة 70 ألف جنيه كلية الإعلام 70 ألف جنيه كلية الحاسبات والمعلومات 54 ألف جنيه كلية طب الأسنان 104 الف جنيه كلية الصيدلة 48 ألف جنيه كليه الألسن 50 ألف جنيه كليه الاقتصاد 70 ألف جنيه

مصروفات جامعة المستقبل

وعن مصروفات جامعة المستقبل الخاصة، فهي كالتالي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 30 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات 30 ألف جنيه.

كلية التجارة 30 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 47 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 47 ألف جنيه. كلية طب الأسنان 60 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بدر 2019

كلية الفنون التطبيقية 34 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 27 ألف جنيه.

كلية الإدارة والعلوم المالية 32 ألف جنيه

كلية الهندسة جميع التخصصات 32 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 51 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الدوائية 44 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 37 ألف جنيه

كلية التمريض 22 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة الروسية المصرية 2019

وجاءت مصروفات كليات الجامعة الروسية كالتالي:

كلية الصيدلة 62 ألف جنيه كلية الهندسة 48 ألف جنيه كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 35 ألف جنيه كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 35 ألف جنيه

مصروفات جامعة 6 أكتوبر الخاصة 2019

يهتم الكثير من الطلاب معرفة مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر، وهي كالتالي:

كلية التربية، قسم اللغة الإنجليزية 17 ألف و500 جنيه. كلية التربية، قسم اللغة العربية 12 ألف و500 جنيه. ‏كلية اللغات والترجمة، لغات أخرى 16 ألف و650 جنيه. كلية السياحة وإدارة الفنادق، 14 ألف و100 جنيه. كلية الإعلام وفنون الاتصال، 23 ألف و750 جنيه. كلية اللغات والترجمة إنجليزي، 20 ألف و150 جنيه. كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي، 33 ألف و600 جنيه كلية الاقتصاد والإدارة عربي، 22 ألف و600 جنيه. كلية الهندسة 41 ألف و200 جنيه. كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، 21 ألف و900 جنيه. كلية الطب 83 ألف و750 جنيه. كلية طب الأسنان 64 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي 45 ألف و800 جنيه.

وفي حالة وجود أي معلومات جديدة، عن مصاريف الجامعات الخاصة 2019 سنخبركم بها.