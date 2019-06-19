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مصاريف الجامعات الخاصة 2019/2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) وتنسيق القبول بالكليات الخاصه

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
مصاريف الجامعات الخاصة 2019/2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) وتنسيق القبول بالكليات الخاصه
مصاريف الجامعات الخاصة 2019/2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) وتنسيق القبول بالكليات الخاصة

نتابع معكم كافة التفاصيل حول مصاريف الجامعات الخاصة 2020 في كافة أنحاء الجمهورية، فهناك العديد من الطلاب الذين يسعون إلي دخول الكليات الخاصة ويستعملون عن مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر،  وأيضا مصاريف كليات جامعة فاروس بالإسكندرية وذلك بالإضافة إلي مصاريف الجامعة الروسية والبريطانية والفرنسية، ويتم عرض الأسعار بالجنيه المصري للطلاب المصريين والغير مصريين، كما نقوم بعرض تنسيق الجامعات الخاصة 2020 بعد الثانوية العامة والثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات، وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول اسعار الكليات الخاصة 2019.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020 مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر

95% كلية الطب البشري والجراحة 65000 جنيه مصري
_   كلية طب أسنان 43000 جنيه مصري
_  كلية العلاج الطبيعي 31000 جنيه مصري
_ كلية الصيدلة 43000 جنيه مصري
80% كلية الهندسة 33000 جنيه مصري
70% كلية العلوم الطبية التطبيقية 15000 جنيه مصري
70% كلية الفنون التطبيقية 18000 جنيه مصري
60% كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 13000 جنيه مصري
60% كلية الإعلام وفنون الاتصال 17000 جنيه مصري
60% كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 19000 جنيه مصري
60% كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 23000 جنيه مصري
55% كلية التربية (لغة إنجليزية) 11000 جنيه مصري
60% كلية اللغات والترجمة 13000 جنيه مصري
55% كلية التربية (لغة العربية – رياض أطفال) 9,800 جنيه مصري
55% كلية السياحة وإدارة الفنادق 11000 جنيه مصري

مصاريف كليات جامعة فاروس

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 55000 جنية مصري
كلية طب أسنان 53000 جنية مصري
كلية علوم طبية 20000 جنية مصري
كلية علوم مالية وإدارية 28,600 جنية مصري
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 19000 جنيه مصري
كلية اللغات والترجمة 21000 جنيه مصري
كلية العلاج الطبيعي 31000جنيه مصري
كلية الفنون والتصميم 25000 جنيه مصري
كلية الهندسة 28000 جنيه مصري
كلية السياحة وإدارة الفنادق 18,500 جنية مصري
كلية الإعلام وفنون الاتصال 21.500 جنيه مصري
مصاريف الجامعات الخاصة 2019/2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) وتنسيق القبول بالكليات الخاصه
مصاريف الجامعات الخاصة 2019/2020 أسعار كليات جامعة (6 أكتوبر، فاروس، الجامعة الروسية) وتنسيق القبول بالكليات الخاصة

مصاريف الجامعة الروسية

كلية الصيدلة 35000 جنيه مصري
كلية طب فم وأسنان 42,350 جنيه مصري
كلية الهندسة 26000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة البريطانية “مصرين”

كلية الهندسة 60,000 جنيه مصري
كلية الصيدلة 58,000 جنيه مصري
كلية أسنان 60,000 جنية مصري
كلية إدارة أعمال 48,000 جنيه مصري
كلية اقتصاد وعلوم سياسية 27,000 جنيه مصري
كلية تمريض 27,000 جنيه مصري
كلية حاسبات ونظم معلومات 27,000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الفرنسية  “مصريين”

كلية الهندسة 50,000 جنيه مصري
كلية الإدارة ونظم المعلومات 45,000 جنيه مصري
كلية اللغات التطبيقية 45,000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الفرنسية  “غير مصريين”

كلية الهندسة 7000 دولار أمريكي
كلية الإدارة ونظم المعلومات 6000 دولار أمريكي
كلية اللغات التطبيقية 6000 دولار أمريكي

تنسيق الكليات الخاصة 2020

كلية الطب والجراحة 95%
كلية طب الأسنان 90%
كلية الصيدلة 89,5%
كلية العلاج الطبيعي 90%
كلية الهندسة 85%

 

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

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