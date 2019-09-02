اسعار الجامعات الخاصة 2020 | مصاريف جامعة فاروس وجامعة النهضة وجامعة الدلتا والمنح الدراسية

يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الخاصة 2020، خاصة مع قرب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وتنسيق الدبلومات الفنية 2019، فالبعض يعتبر الجامعات الخاصة في مصر أحد الخيارات الجيدة، خاصة إذا كان الطالب يرغب في دخول كلية أو تخصص بعينه، ويشعر أن التنسيق لن ينصفه، هنا يكون البحث عن الجامعات الخاصة، ويظل العائق الأول أمام تحقيق الطالب حلمه هو مصاريف الجامعات الخاصة، إذ أن أسعارها في تزايد مستمر سنويًا، فبالفعل زادت اسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 بنسبة تقدر بـ 15% عن العام الماضي في بعض الجامعات، وهنا نرغب في أن نوضح لأولياء الأمور أن الاستثمار الأكبر هو أبناءنا، وانضمامه لكلية مناسبة لسوق العمل، أفضل من دخوله كلية يختارها التنسيق ولا يجد عمل بعدها، لذا نقدم لكم مصاريف الجامعات الخاصة والأوراق المطلوبة لها، فتابعوا معنا السطور التالية.







كما يمكنكم التعرف على المزيد عن منح الجامعات الخاصة 2019 التي تقدمها للطلبة المتفوقين، كما يمكنكم التعرف على المجاميع التي تقبلها والأوراق المطلوبة، وقائمة بالجامعات التي تقدم تلك المنح من خلال الرابط السابق.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020







تختلف مصاريف الجامعات الخاصة من جامعة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال مصاريف جامعة 6 أكتوبر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تختلف عن مصاريف جامعة فاروس أو جامعة النهضة، وكذلك على حسب الكلية التي يرغب الطالب في دخولها، وتعد كليات القطاع الطبي هي الأكثر ارتفاعًا، وتُحدد الجامعة المصروفات الدراسية عن طريق مكتب القبول والتسجيل في الجامعة، كما تقدم بعض الجامعات منح دراسية للطلاب المتفوقين، وخصومات تصل إلى 50% لأوائل الثانوية وأوائل الدفعات الدراسية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم تباعًا أسعار الجامعات الخاصة 2020 في جميع الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو التالي.

جامعة فاروس







جامعة فاروس من أوائل الجامعات الخاصة في الإسكندرية، وتقع بالقرب من جرين بلازا.

تضم داخل أروقتها 11 كلية متخصصة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

جامعة فاروس حاصلة على عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية والأورومتوسطية، وكذلك عضو وكالة الجامعات الفرانكفونية.

مصاريف جامعة فاروس العام الماضي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن مصاريف جامعة فاروس 2020، لذا نقدم لكم اسعار جامعة فاروس والتي تم العمل بها العام الماضي بحيث تكون مؤشرات للعام القادم، وفور الإعلان عن مصاريف العام الحالي سنوافيكم بها.

الكلية المصروفات كلية الصيدلة 39 ألف جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية طب الأسنان 45 ألف جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الهندسة أعلى من 85% 27500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الهندسة أقل من 85% 28500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية العلوم المالية والإدارية 22500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية اللغات والترجمة 21000 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية الدراسات القانونية أعلى من 70% 22500 جنيهًا + 1350 رسو إدارية كلية الدراسات القانونية أقل من 70% 17500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية السياحة والفنادق أعلى من 70% 17000 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية السياحة والفنادق أقل من 70% 18500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية العلاج الطبيعي 31000 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الإعلام وفنون الاتصال 21500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية العلوم التطبيقية 25050 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الفنون والتصميم 25000 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية

يمكنكم أيضًا التقديم في كلية الطل العسكري التابعة إلى الكليات والمعاهد العسكرية، وتجدون من خلال مقالنا دليل شامل لشروط التقديم في الكلية الجوية والكلية البحرية والكلية الحربية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة.

طريقة التقديم في جامعة فاروس

رابط موقع جامعة فاروس

وللتواصل مع جامعة فاروس من خلال التليفون يمكنكم الاتصال على رقم: 033877000

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة فاروس

شهادة الميلاد الأصلية. أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها. صورة بطاقة الأب. صورة بطاقة الطالب، أو صورة جواز السفر لغير المصريين. عدد “6” صور شخصية. نموذج “2” جند بالنسبة للطلبة الذكور.

دخول جامعة فاروس لطلبة الدبلومات الفنية

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بعض التخصصات الالتحاق بكليات جامعة فاروس،وذلك مع الالتزام بالحد الأدنى لكل كلية، وذلك حسبما هو موضح بالجدول التالي:

التخصص الكليات المتاحة ثانوي فني سياحي 3 سنوات كلية السياحة وإدارة الفنادق ثانوي فني تجاري 3 سنوات وخمس سنوات كلية العلوم المالية والإدارية ثانوي فني صناعي 5 سنوات كلية الهندسة المعهد الفني الصحي كلية العلوم الطبية

أما بالنسبة للكليات الحكومية والحد الأدنى للالتحاق بكل كلية، والكليات المسموح بها لكل تخصص يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وهو مقال شامل جميع التخصصات، زراعي وصناعي وتجاري وفندقي وتمريض.

جامعة النهضة

تعتبر جامعة النهضة من الجامعات الرائدة في صعيد مصر، والتي تضم عددًا من الكليات تغطي جميع التخصصات، كلية الصيدلة وكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية الهندسة وكلية علوم الحاسب، بالإضافة إلى كلية الإعلام والعلاقات العامة، وكذلك كلية التسويق وإدارة الأعمال.

مصاريف جامعة النهضة

تم تحديد مصاريف جامعة النهضة، ويتم تسديد المصروفات بحيث تكون على ثلاث أقساط، القسط الأول في شهر مارس، وهو قسط لا يتم استرداده في حالة السحب، أما القسط الثاني للطلاب المقيدين فهو في شهر يوليو، والقسط الثالث الخاص بالفصل الدراسي الثاني يكون في شهر نوفمبر، وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع رابط موقع جامعة النهضة، والذي يقدم عدد من الخدمات لزائريه، مع محاولة تعريفهم بالجامعة وأقسامها، كما يمكنكم الاتصال على الرقم السريع 19206.

التقديم في جامعة النهضة

يمكنكم التقديم في جامعة النهضة من خلال لينك التقديم في جامعة النهضة، أو من خلال التوجه إلى جامعة النهضة وملء استمارة التحاق ألكترونية بمساعدة فريق جامعة النهضة المتواجد في بني سويف، وعلى أن يتم فتح باب التقديم عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ويمكنكم التواصل مع جامعة النهضة من خلال أرقام التليفون والفاكس والإيميل، كما هو موضح أمامكم:

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة 2019/2020، والذي يمكنكم من خلاله التعرف على الحد الأدنى للتقديم في الكليات التابعة لجميع الجامعات الخاصة، وذلك على النحو التالي:

الطب البشري: 95%.

طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي: 90%.

كلية الهندسة: 80%.

كلية الفنون التطبيقية وكلية العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب: 70%.

كلية الإعلان وكلية اللغات والترجمة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة: 60%.

باقي الكليات في الجامعات الخاصة: 55%.

جامعة الدلتا

تقع جامعة الدلتا في الطريق إلى جمصة، وتتميز بأنها تمتلك باصات لانتقال الطلاب من محل إقامتهم إلى الجامعة وإليها ، وهي باصات تغطّي أغلب محافظات الدلتا وخاصة شرق الدلتا، لذا نقدم لكم تفاصيل تلك الباصات وخط سيرها على النحو التالي.

مصاريف الكليات في جامعة الدلتا والفندق تبع الجامعة

انتظرونا في التحديثات لنوافيكم بالكثير من المعلومات عن الجامعات الخاصة في مصر، وأسعار الجامعات الخاصة 2020، خاصة وأنها قد زادت هذا العام بنسبة 10 – 15% عن العام السابق، ومن خلال مقالنا لا ننشر إلا المصروفات المنشورة من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة حتى يتسنّ لنا التحقق من الأسعار المنشورة بالمقال.