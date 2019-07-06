مصاريف الجامعات الخاصة 2020 | جامعة فاروس الحد الأدنى لدخول الكليات من الثانوية العامة والثانوية الفنية

يبحث الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن مصاريف الجامعات الخاصة 2020، خاصة مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة، والبعض يعتبر الجامعات الخاصة أحد الخيارات، خاصة إذا كان الطالب يرغب في دخول كلية أو تخصص بعينه، ويشعر أن تنسيق الثانوية العامة لن ينصفه، هنا يكون البحث عن الجامعات الخاصة، ويظل العائق الأول أمام تحقيق الطالب حلمه هو مصاريف الجامعات الخاصة، إذ أن أسعارها في تزايد مستمر سنويًا، وهنا نرغب في أن نوضح لأولياء الأمور أن الاستثمار الأكبر هو أبناءنا، وانضمامه لكلية مناسبة لسوق العمل، أفضل من دخوله كلية يختارها التنسيق ولا يجد عمل بعدها، لذا نقدم لكم مصاريف الجامعات الخاصة والأوراق المطلوبة لها، فتابعوا معنا السطور التالية.

مصاريف الجامعات الخاصة 2020

تختلف مصاريف الجامعات الخاصة من جامعة إلى أخرى، وكذلك على حسب الكلية التي يرغب الطالب في دخولها، وتعد كليات القطاع الطبي هي الأكثر ارتفاعًا، وتُحدد الجامعة المصروفات الدراسية عن طريق مكتب القبول والتسجيل في الجامعة، كما تقدم بعض الجامعات منح دراسية للطلاب المتفوقين، وخصومات تصل إلى 50% لأوائل الثانوية وأوائل الدفعات الدراسية.

جامعة فاروس

جامعة فاروس من أوائل الجامعات الخاصة في الإسكندرية، وتقع بالقرب من جرين بلازا.

تضم داخل أروقتها 11 كلية متخصصة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

جامعة فاروس حاصلة على عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية والأورومتوسطية، وكذلك عضو وكالة الجامعات الفرانكفونية.

مصاريف جامعة فاروس 2020

الكلية المصروفات كلية الصيدلة 39 ألف جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية طب الأسنان 45 ألف جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الهندسة أعلى من 85% 27500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الهندسة أقل من 85% 28500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية العلوم المالية والإدارية 22500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية اللغات والترجمة 21000 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية الدراسات القانونية أعلى من 70% 22500 جنيهًا + 1350 رسو إدارية كلية الدراسات القانونية أقل من 70% 17500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية السياحة والفنادق أعلى من 70% 17000 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية السياحة والفنادق أقل من 70% 18500 جنيهًا + 1350 رسوم إدارية كلية العلاج الطبيعي 31000 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الإعلام وفنون الاتصال 21500 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية العلوم التطبيقية 25050 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية كلية الفنون والتصميم 25000 جنيهًا + 4100 رسوم إدارية

يمكنكم أيضًا التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، والتي تجدون من خلال مقالنا دليل شامل لشروط التقديم في الكلية الجوية والكلية البحرية والكلية الحربية وجميع الكليات التابعة للقوات المسلحة.

طريقة التقديم في جامعة فاروس

مصاريف جامعة فاروس

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة فاروس

شهادة الميلاد الأصلية. أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها. صورة بطاقة الأب. صورة بطاقة الطالب، أو صورة جواز السفر لغير المصريين. عدد “6” صور شخصية. نموذج “2” جند بالنسبة للطلبة الذكور.

دخول جامعة فاروس لطلبة الدبلومات الفنية

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بعض التخصصات الالتحاق بكليات جامعة فاروس،وذلك مع الالتزام بالحد الأدنى لكل كلية، وذلك حسبما هو موضح بالجدول التالي:

التخصص الكليات المتاحة ثانوي فني سياحي 3 سنوات كلية السياحة وإدارة الفنادق ثانوي فني تجاري 3 سنوات وخمس سنوات كلية العلوم المالية والإدارية ثانوي فني صناعي 5 سنوات كلية الهندسة المعهد الفني الصحي كلية العلوم الطبية

أما بالنسبة للكليات الحكومية والحد الأدنى للالتحاق بكل كلية، والكليات المسموح بها لكل تخصص يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وهو مقال شامل جميع التخصصات، زراعي وصناعي وتجاري وفندقي وتمريض.

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة 2019/2020، والذي يمكنكم من خلاله التعرف على الحد الأدنى للتقديم في الكليات التابعة لجميع الجامعات الخاصة، وذلك على النحو التالي: