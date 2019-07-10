مصاريف الجامعة الروسية 2020 للمصريين والوافدين جميع الأوراق المطلوبة ومتابعة تنسيق كليات الجامعة الروسية ERU

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول مؤشرات مصاريف الجامعة الروسية 2020 للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي الراغبين في التسجيل في كليات الجامعة الروسية في مصر، ونتائع معكم كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل وأيضا تنسيق كليات الجامعة الروسية، حيث تقبل الجامعة الروسية طلاب الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من جميع الشعب، تابع هذه المقالة للمزيد من التفاصيل.
عندما يتم التقديم في الجامعة الروسية لأي شهادة مذكورة، سيتم تحصيل مبلغ 500 جنيه كرسوم طلب للالتحاق تسدد عند التقديم المبدئي في مقر الجامعة، ثم يتم تحديد الكلية المرغوب فيها، ويجب أن تكون متناسبة مع شعبتك، حيث أن كليات الطب البشري وطب اسنان لطلاب شعبة علمي علوم فقط، أما هندسة وفنون تطبيقية فلطلاب علمي رياضة.
مصاريف الجامعة الروسية 2020
مصروفات الطلاب المصريين المستجدين والحولين 2019-2020
|الكلية
|الترم الأول
|الترم الثاني
|طب اسنان
|40 الف
|40 الف
|صيدلة
|31 الف
|31 الف
|الهندسة
|24 الف
|24 الف
|الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات
|17 الف و500
|17 الف و500
طرق السداد
الفيزا داخل الجامعة أو نقرا في البنوك التالية:
- البنك التجاري الدولي: 100017107857
- بنك قطر الوطني: 000370015220310213079 – 56
- بنك التعمير والاسكان 0730000175200
مصروفات الطلاب غير المصريين المستجدين والحولين 2019-2020
|الكلية
|الحد الأدني
|الفصل الدراسي الأول
|الفصل الدراسي الثاني
|طب اسنان
|58%
|3500 دولار
|3500 دولار
|صيدلة
|58%
|3000 دولار
|3000 دولار
|الهندسة
|58%
|2500 دولار
|2500 دولار
|الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات
|55%
|2100 دولار
|2100 دولار
تنسيق الجامعات الخاصة ERU
تنسيق الطب البشري من 95%، بينما تنسيق طب أسنان والصيدلة وكلية العلاج الطبيعي 90%، وقد جاء بنسبة تنسيق كلية الهندسة 80 %، وجاء تنسيق كلية الفنون التطبيقية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بنسبة 70%، وجاء تنسيق كلية كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 70%، كما جاء تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإدارة وكلية اللغات والترجمة وكلية الإعلام كلهم بنسبة 65%، أما تنسيق باقي الكليات الخاصة تم تحديده ليكون بنسبة 55%.
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