مصاريف الجامعة الروسية 2020 للمصريين والوافدين جميع الأوراق المطلوبة ومتابعة تنسيق كليات الجامعة الروسية ERU

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول مؤشرات مصاريف الجامعة الروسية 2020 للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي الراغبين في التسجيل في كليات الجامعة الروسية في مصر، ونتائع معكم كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل وأيضا تنسيق كليات الجامعة الروسية، حيث تقبل الجامعة الروسية طلاب الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من جميع الشعب، تابع هذه المقالة للمزيد من التفاصيل.

عندما يتم التقديم في الجامعة الروسية لأي شهادة مذكورة، سيتم تحصيل مبلغ 500 جنيه كرسوم طلب للالتحاق تسدد عند التقديم المبدئي في مقر الجامعة، ثم يتم تحديد الكلية المرغوب فيها، ويجب أن تكون متناسبة مع شعبتك، حيث أن كليات الطب البشري وطب اسنان لطلاب شعبة علمي علوم فقط، أما هندسة وفنون تطبيقية فلطلاب علمي رياضة.

مصاريف الجامعة الروسية 2020

مصروفات الطلاب المصريين المستجدين والحولين 2019-2020

الكلية الترم الأول الترم الثاني طب اسنان 40 الف 40 الف صيدلة 31 الف 31 الف الهندسة 24 الف 24 الف الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 17 الف و500 17 الف و500

طرق السداد

الفيزا داخل الجامعة أو نقرا في البنوك التالية:

البنك التجاري الدولي: 100017107857

بنك قطر الوطني: 000370015220310213079 – 56

بنك التعمير والاسكان 0730000175200

مصروفات الطلاب غير المصريين المستجدين والحولين 2019-2020

الكلية الحد الأدني الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني طب اسنان 58% 3500 دولار 3500 دولار صيدلة 58% 3000 دولار 3000 دولار الهندسة 58% 2500 دولار 2500 دولار الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 55% 2100 دولار 2100 دولار

تنسيق الجامعات الخاصة ERU

تنسيق الطب البشري من 95%، بينما تنسيق طب أسنان والصيدلة وكلية العلاج الطبيعي 90%، وقد جاء بنسبة تنسيق كلية الهندسة 80 %، وجاء تنسيق كلية الفنون التطبيقية وكلية العلوم الطبية التطبيقية بنسبة 70%، وجاء تنسيق كلية كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 70%، كما جاء تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإدارة وكلية اللغات والترجمة وكلية الإعلام كلهم بنسبة 65%، أما تنسيق باقي الكليات الخاصة تم تحديده ليكون بنسبة 55%.