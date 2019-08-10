مصاريف الجامعة الصينية في مصر و رابط التقديم

يبحث الكثيرين عن مصاريف الجامعة الصينية 2019-2020 ، في البداية الجامعة الصينية المصرية عبارة عن جامعة تقنية خاصة تم إنشاءها على مساحة نحو 16 فدان تضم عدد من الكليات بجانب مستشفى تعليمي بدأت الدراسة في الجامعة الصينية في مصر اعتبارًا من عام 2016م وتعتمد الجامعة الصينية على التكنولوجيا المتطورة وتتبع منهج تعليمي غير نمطي لنقل الخبرات الصينية إلى التعليم المصري كما أنها توفر منح دراسية للطلاب المتفوقين بالصين لإحداث التعاون التعليمي بين البلدين .

مصاريف الجامعة الصينية في مصر

تم تخفيض المصروفات الدراسية لهذا العام في الجامعة الصينية بنسبة 40% وذلك للتخفيف على الأسر المصرية متوسطة الدخل وتصبح المصاريف كالتالي :

كلية الهندسة 48 ألف جنية بعد ما كانت 79 ألف جنية

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 32 ألف جنية .

وشرط الاستمرار في تخفيض الرسوم هو نجاح الطلاب فإذا رسب الطالب في السنة الأولى سوف يتحمل كافة المصاريف الدراسية غير المدعمة بعد ذلك في سنواته الدراسية .

كلية العلاج الطبيعي 48 ألف

كلية الصيدلة 48 ألف

الأوراق المطلوبة و رابط تقديم الجامعة الصينية

أصل شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها .

أصل شهادة الميلاد

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب

صورة البطاقة الشخصية

نموذج 2 جند للطلاب الذكور

يمكن التقديم للجامعة عبر الرابط التالي هنا

لطلاب الذكور لابد من إحضار موقفه من التجنيد .

رابط الجامعة الصينية

الرقم الساخن للجامعة 19346

الحد الأدنى للقبول في الجامعة الصينية

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 80%

الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 65%

الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي 90%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 90%

مع توقعات بارتفاع التنسيق الداخلي لهذا العام بها .

منح الجامعة الصينية المصرية

وضحت الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الصينية في مصر أنه يوجد منح دراسية وتخفيضات للطلاب الأوائل في أقسام كلية الهندسة يمكن الحصول على منح دراسية ممولة بالكامل للدراسة في الصين براتب 4200 يوان وأن هنالك عشر منح لكل مائة طالب، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فهم نخبة من كبار الأساتذة في الجامعات المصرية .