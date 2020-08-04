مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا والمؤهلات المقبولة والشروط

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 يبحث كل طالب عن الجامعات والمعاهد المناسبة له ولمجموعه في الثانوية العامة، ومن المعاهد التي يتم البحث عنها المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، ونقدم لكم كافة المعلومات الهامة عن المعهد، سواء المؤهلات المقبولة أو التخصصات والمصروفات والدرجة العلمية التي يمنحها المعهد.

المؤهلات المقبولة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

مدة الدراسة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا تبلغ خمس سنوات، أما عن المؤهلات المقبولة فهي:

الثانوية العامة الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بحد ادنى 75 % من المجموع الكلى.

دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.

المعاهد الفنية الصناعية، بحد أدنى 70% من المجموع الكلي للدرجات.

تخصصات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

قسم الهندسة الميكانيكية ( شعبة الميكاترونكس، شعبة السيارات). قسم الهندسة المعمارية. قسم الهندسة الكيميائية. الهندسة الكهربية والحاسبات. قسم الهندسة المدنية.

مصروفات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

مصروفات الفرقة الإعدادي للأقسام المذكورة سابقا

المصروفات الدراسية: 14447، إضافية 325.

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يمكنكم معرفة كافة المعلومات عن المعهد، من خلال موقع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في واحد من التخصصات السابقة، والدراسة في المعهد بنظام الساعات المعتمدة، كما صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات رقم (226) بتاريخ 25/7/2017، بمعادلة درجة البكالوريوس في الهندسة الممنوحة من المعهد بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية، وكذلك الأمر بالنسبة لدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربية والحاسبات ويتم العمل به لنهاية العام الدراسي 2021-2020.