مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأوراق المطلوبة للالتحاق

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، زاد البحث عن مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها واحدة من أهم الكليات المصرية الخاصة التي تقدم جودة تعليم مرضية بجانب أنها عضوًا عاملًا في اتحاد الجامعات العربية وكذلك عضو عامل في اتحاد الجامعات الإفريقية وتدعم طرق التعليم الحديثة مثل جامعة 6 أكتوبر المصرية .

نبذة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) هي أول جامعة خاصة تأسست في مصر تضم ما يقرب من 20،000 طالب. تم إنشاءها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 245 لعام 1996م، معترف بفاعلية ببرامجها الأكاديمية وفاعليتها وكذلك نجاح جهود الاستدامة. وتشتهر بتفانيها وتميزها.

تتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتراف قانوني كامل من قبل جميع الهيئات التعليمية في مصر ومصرح لها بمنح درجات البكالوريوس B.A و B.S و الماجستير M.A و M.S والدكتوراه Ph.D. في مختلف التخصصات العلمية، وتم اعتماد جميع برامجنا من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر.



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مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019-2020

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن مصروفات العام الدراسي 2019-2020 على النحو التالي:

مصاريف كلية الطب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 85 ألف جنية.

مصاريف كلية طب الأسنان في الجامعة 63 ألف جنية.

مصاريف كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 52 ألف جنية .

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنية .

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنية .

مصاريف العلوم التطبيقية “التمريض” 16 ألف جنية.

مصاريف كلية العلوم الطبية 29 ألف جنية .

مصاريف كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 41 ألف جنية .

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنية

مصاريف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 25 ألف جنية للشعبة العربي والإنجليزي.

مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد 25 ألف جنية لكل من الشعبة الإنجليزية والعربية .

مصاريف اللغات والترجمة 20 ألف جنية

مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنية .

مصاريف كلية التربية الخاصة 14 ألف جنية .

أما عن المصروفات الإدارية في جامعة مصر للعلوم لطلاب المصريين فهي مبلغ 1500 جنية كمبلغ تأمين معامل ويتم تسديده مرة واحدة عند الالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ويتم استرداد المبلغ بعد التخرج أو مع الانسحاب من الجامعة أو الكلية مع خصم الرسوم ، بجانب 500 جنية رسوم إدارية لكل تيرم دراسي.

نظام القبول في جامعة مصر للعلوم

تقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كافة الطلاب المؤهلين بصرف النظر عن أي شيء ويكون معيار القبول حسب ما يحدده المجلس الأعلى للجامعات يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع ملف الالتحاق كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدول الأجنبية والعربية .

كتابة طلب التحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا شامل البيانات المستهدفة.

توثيق المؤهل من السفارة المصرية والخارجية المصرية هذا للشهادات غير المصرية.

مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ومرفق مع صورتين .

نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

عدد ستة صور شخصية مقاس 6 في 4 لطالب .

البطاقة العسكرية للذكور ممن تجاوز عمرهم 19 عام من قسم الشرطة والموقف من التجنيد لمن هم بعمر 22 عام.

البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

على أن يتم عمل امتحان تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية لكل طالب يدرس بكليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جديد من أجل تسجليهم بالمستوى المناسب بعد دفع مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.