مصدر مسئول يصرح: الموعد النهائي “نتيجة أولى ثانوي 2019” ثلاث طرق لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي

كشفت العديد من المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة الصف الأول الثانوي لم يحدد لها موعد بعد، وأضاف مصدر كبير بالوزارة أن كل ما يشاع على المواقع الإخبارية من أخبار عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عاري تام عن الصحة، وفي تصريحات خاصة لموقعـ “اليوم السابع”، صرح المصدر أن موعد إعلان النتيجة لم سيتم تحديده بعد وأن عملية التصحيح ما زالت مستمرة، وسيتم الانتهاء من التصحيح بنهاية يوم الاثنين 17 يونيو، لذلك فمن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام المنتهي بنهاية الأسبوع الحالي، وربما تعلن يوم الأربعاء أو الخميس، وفي حال تعذر ذلك سيتم إعلانها يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو.

شاع خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال الساعات قيما يخص إعلان نتيجة الطلاب إلكترونيا من خلال الحساب الخاص بالطلاب LMS والتابلت الخاص بالطلاب، وصرخ رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة الدكتور رضا حجازي، بأنه قد طلب من المديريات التعليمية بجميع المحافظات بموافاته بالنتائج التي تم تصحيحها ورقيا والخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي 2019 وذلك من خلال البردى الإلكتروني الذي خصصنه الوزارة لذلك الأمر.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

وتجدر الإشارة إلى تشديد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وذلك في خطابه الرسمي الذي قام بتوجيهه للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شدد على ضرورة واستخدام النموذج المعد لذلك وأن تقوم المديريات التعلمية بملاء النموذج وإرساله على البريد الإلكتروني الخاص بإدارات الإحصاء بالمديرية، على أن يتم إرسال النماذج للوزارة بالبيانات الخاصة بالنتائج في موعد أقصاه الاثنين 17 يونيو الحالي.

أزاي أجيب نتيجة أولى ثانوي 2019

الطريقة الأولى هي التوجه إلى رسائل الوزارة. الطريقة الثانية هي كتابة الكود الخاص بجهاز التابلت على إحدى المواقع الرسمية التي يجهزها فريق الخاص بمنظومة IT. الطريقة الثالثة من خلال المدرسة، حيث سيتم إرسال نسخ ورقية للمدارس هن طريق مديريات التربية التعليم التابعة لكل محافظة مصرية.

وبناء على ما سبق يتضح أن عملية التصحيح والمراجعة ما زالت قائمة، وأن موعد إعلان النتيجة قد يتأخر لمطلع الأسبوع القادم، أو ربما بنهاية هذا الأسبوع إذا تيسر الأمر، وفي ذات السياق فقد صرحت بعض المصادر المطلعة: إن عملية التصحيح لامتحانات الصف الأول الثانوي تكاد توشك على الانتهاء والمراجعة، وأضافت هذه المصادر المطلعة إلى أن موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي نظام جديد 3019 سيكون بنهاية الأسبوع الحالي، وأشارت هذه المصادر أيضا إلى أن أعلان النتائج قد يعتمد على التقديرات وليست الدرجات،أما عن طلاق إعلان النتيجة فسوف يتم ذلك من خلال إعلانها إلكترونيا على تابلت الطلاب وعلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام بدأت يوم 19 مايو الماضي وانتهت 1 يونيو الجاري.