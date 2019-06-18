مطالعة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس «تجاري – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض) على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg

يبحث كلًا من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس «تجاري – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض) على بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg فهم يمثلون فئة كبيرة من الطلاب بجميع الأقسام المختلفة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع بوابة التعليم الفني، خلال نهاية الشهر الجاري.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بجميع الأقسام المختلفة والتي منها دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة نهاية العام، من خلال رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وذلك فور أن يتم رفعها عبر وزارة التربية والتعليم، كما سيتم توزيع نتائج الدبلومات الفنية 2019 عبر جميع المدارس بعد يومين من اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

مع نهاية امتحانات الدبلومات الفنية 2019 آخر السنة بدأت عملية التصحيح وفق لجان خاصة معدة مسبقاً من قبل وزارة التعليم الفني، على مستوى جميع المحافظات المختلفة، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الأقسام المختلفة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات فى الكشوف، استعداداً لإعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تحتل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس أهمية كبيرة بين الطلاب، وذلك لأن هناك عدد كبير من الطلاب يريدون تكملة دراساتهم بالإلتحاق بإحدى الكليات في حالة تحقيق مجموع مرتفع، ولذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على بوابة التعليم الفني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في الخطوات التالية:

– الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

– كتابة نظام التعليم الفني 3 – 5 سنوات

– كتابة مجال التعليم الفني إما الزراعي، أو الصناعي، أو التجاري، أو الفندقي، أو التمريض.

– الضغط علي زر بحث، لتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 على الفور وذلك عقب ظهورها.

الجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية بجميع الأقسام المهنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد أدوا امتحاناتهم لمختلف المواد المهنية والفنية المتخصصة، فى وقت واحد محدد وفق الجدول الرسمي للإمتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث بدأت الإمتحانات يوم 18 مايو، وانتهت الامتحانات يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو 2019، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس مع بداية شهر يوليو المقبل.