دليل المعاهد والكليات العسكرية 2019-2020 شروط التقديم والتنسيق..اماكن ومواعيد سحب ملفات التقديم والقبول

يبحث العديد من الطلاب عن معاهد عسكرية بعد الثانوية سواء كانت الثانوية العامة او الازهرية او الفنية او اي شهادة معادلة لها، حيث أن المعاهد والكليات العسكرية هي حلم العديد من الطلاب الأبطال، ويهمهم التعرف علي جميع شروط قبول الكليات والمعاهد ومواعيد التقديم وسحب الملفات، وأيضا أهم التفاصيل حول اختبارات القدرات للكليات والمعاهد “الحربية، البحرية، الجوية” ولا ننسي المعهد الفني للقوات المسلحة 2019، تابع هذه المقالة للمزيد من التفاصيل.

معاهد عسكرية بعد الثانوية

قام القائد العام للقوات المسلحة بالإعلان رسميا عن قبول دفعة جديدة في المعاهد والكليات العسكرية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019-2020، وقد تم تحديد شروط الكلية العسكرية وموعد سحب ملفات القبول رسميا، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل.

شروط الكلية العسكرية 2019

أن يكون الطالب مصري من أب وام مصريين وألا تكون الجنسية مكتسبة، كما يجب ألا يتم التقدم لحصول اي جنسية اخري أن يكون الطالب حاصل علي الشهادة الثانوية بمدة لا تتجاوز السنة، إلا إذا كان مقيد بإحدي الجامعات او المعاهد الحكومية يسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط. عدم الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب اللياقة البدنية أن يكون للمتقدم حسب سير وسلوك وألا يكون تم ثبت الحكم عليه في قضايا جنائية أو اي قضاية مخلة بالشرف، وهذا ينطبق علي اقرباء المتقدم من الدرجة الاولي. ألا يكون متزوج او سبق له الزواج حيث أنه من الشروط ان يتزوج الطالب بعد التخرج وليس قبله ألا يكون غير لائق طبيا ألا يكون فصل تأديبيا من اي من الكليات والمعاهد لا يقل الطول بالنسبة للذكور عن 170 سم وذلك لجميع الكليات، أما الكلية الجوية فالحد الأدنى للطول فيها هو 158 سم. أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات الجسدية والنفسة واختبارات الهيئة والكشف الطبي

موعد سحب ملفات القبول من الكلية العسكرية

تم بالفعل تحديد موعد سحب ملفات القبول من الكلية العسكرية وهذا ليكون من يوم 7 يوليو الجاري، وذلك عبر مكتب تنسيق الكلية الحربية بعد انتهاء حفلة تخرج الدفعة الحالية، وسنوافيكم بتفاصيل اماكن سحب ملفات الكلية العسكرية 2019 للمتقدمين.

اماكن سحب ملفات الكلية العسكرية 2019

القاهرة مصر الجديدة: الكلية الحربية – العروبة – المطار قسم النزهة

الاسكندرية في المكاتب الفرعية في نادي الفتح الاجتماعي: قسم المنتزه – أبو قير الغربية

مكتب اسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية

تابع شروط سحب ملفات الكلية الحربية والعسكرية عبر الرابط التالي:

تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بعد الثانوي

تم تحديد تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية بعد الثانوي العام والازهري ليكون بنسبة 70% للكلية الحربية والبحرية و 92% للكليات الفنية العسكرية و85% لكليات الدفاع الجوي و95% لكليات الطب العسكري و 65% للكلية الجوية، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها بحد أدنى 75%

الاوراق المطلوبة للتقديم للكليات العسكرية

القيد العائلي للوالد.

القيد العائلي للجد للوالد.

القيد العائلي للجد للوالدة.

موقع تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية 2019

يمكنكم عبر الرابط الرسمي لموقع تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية التابع لوزارة الدفاع معرفة التنسيق الخاص بالطلاب، والجدير بالذكر أن الرابط غير مفعل حاليا، ويتم تشغيل الموقع خلال فترة تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية فقط.

جميع الكليات والمعاهد العسكرية

الكلية الحربية 2019

مدة الدراسة في الكلية الحربية 4 سنوات فقط، ويتم دراسة العلوم الانسانية والعلوم العسكرية الاساسية والعامة واساسيات علمية هندسية، وتقوم الكلية بتدريب الطالب علي الحياة العسكرية الشاقة، وتقبل طلاب الثانوي العام والازهري والشهادات المعادلة من شعبة علمي وادبي، والجدير بالذكر أن تنسيق الكلية الحربية 70% لجميع الشهادات، ويجب ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عام في الاول من نوفمبر المقبل.

تمنح البكالوريوس في العلوم العسكرية وأيضا ماجستير العلوم الهندسية، ويمكنه الحصول على الزمالة ودرجة الدكتوراه

الكلية البحرية 2019

مدة الدراسة بها 4 سنوات، ويتمم فيها دراسة العلوم العسكرية العامة، علوم إدارية وانسانية، علوم بحرية تخصصية، وتنسيق الكلية البحرية 70% ولك يجب إجادة السباحة واحترافها للمتقدمين للدراسة في الكليات البحرية العسكرية.

تمنح البكالوريوس في الدراسات البحرية وأيضا شهادة ربان ثاني، ومُتاح للطالب استكمال دراسته والحصول على الزمالة ثم الدكتوراه.

الكلية الجوية 2019

مدة الدراسة بها 3 سنوات فقط أقل من الحربية والبحرية، ويتم فيها دراسة عليوم عسكرية عامة، علوم إدارية وانسانية، علوم الطيران والملاحة الجوية، والجدير بالذكر أن الحد الأدني للقبول أقل، حيث أن تنسيق الكلية الجوية لجميع الشهادات من 65%، ولا يقل عمر الطالب في الاول من نوفمبر عن 22 عام، ولا يقل الطول عن 158 سم.

تمنح بكالوريوس الطيران وشارة الطيران لخريج فرع الطيران، وتمنح بكالوريوس الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية لخريج فرع الملاحة

تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية

الكلية الحربية 70% الكلية البحرية 70% الكلية الجوية 65% الكلية الفنية العسكرية الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها شعبة علمي رياضة: 92% المعهد الفني للقوات المسلحة “معهد فني صحي” ألا يقل المجموع لطلبة الثانوية العامة عن 60%.

ألا يقل المجموع لطلبة الثانوية الصناعية عن 75%. كلية الدفاع الجوي الثانوية العامة والازهرية وما يعادلها قسم علمي رياضة فقط: أن لا تقل النسبة المئوية في الرياضيات عن 70%.

أن لا تقل النسبة المئوية في مادة الفيزياء عن 70%.

أن لا يقل المجموع الكلي عن 85%. كلية الطب للقوات المسلحة الثانوية العامة والازهرية قسم علمي علوم: 95%

المعهد الفني للقوات المسلحة 2019

يقبل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة «القسم العلمي»، الثانوية الأزهرية «القسم العلمي بعد حذف مواد الشريعة»، الثانوية الصناعية «نظام الخمس سنوات، الثلاث سنوات» من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فقط. تعرف علي جميع التفاصيل عن المعهد الفني الصحي عبر الراطب التالي:

التقديم للكليات العسكرية

يجري حاليا إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية لراغبي الالتحاق، من حملة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الفنية وما يعادلها، وهذا حسب ما ذكره موقع القوات المسلحة المصرية ويجب اتباع خطوات التقديم للكليات العسكرية كالتالي:

فترة تقييمه تبدأ منذ شراء ملف القبول في الكلية العسكرية 2019، لذا فعلي المتقدم الالـتـزام التام بتنفيذ التعليمات الصادرة إليك بكل دقة.

يجب الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات ملىء الملف وكتــابة جميع البـيانات المطلوبة دون إغفال أي منها عمدًا أو سهوًا، ويجب أن تكون جميع البيانات صحيحة، ويجب أن يكون الطالب هو من يقوم بشراء الملف بنفسه.

الالتزام بالحضور في موعد اختبارات الكلية العسكرية وعدم التأخـير لأي سبــب

اختبارات الكلية العسكرية

اختبار اللياقة الطبية “المستوي الطبي”

يتم فيه تحديد لياقة الطالب البدنية والطبية وفحصه من اي عاهات أو إصابات دائمة، ليكون مبدئيًا لائقًا كطالب بإحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، طبقًا لمقاييس القومسيون الطبي للقبول بالكليات العسكرية وليس لأي مقاييس طبية مدنية أو عسكرية أخرى لغير الطلبة وبالقومسيون الطبي الخاص بذلك، ويجب علي الطالب الالتزام بالشروط التالية:

تجنب تناول أي دواء يغيـر مــن الصفة الطبية أو نتائج التحاليل

يجب على المتقدم أن يفصح عن الأمراض أو العمليات الجراحية التي أجراها في أي مرحلة من حياته قبل الكشف الطبي

يجب على المتقدم التأكد من نظافة الأذن ويجـب غسلهـا قبـل توقيـع الكشـف الطبـي

الاختبارات الرياضية

يجب التواجد علي باب 5 في التوقيت المحدد للاختبار الرياضي، والدرجة النهائية للاختبار من 200 درجة، الحد الادني للنجاح 100 درجة، يمنح الطـالب الحـاصل على بطـولات دولية علــى 20 درجـة، والحاصل على بطولات مستوى الجمهوريـة 15 درجـة، والحــاصل على بطــولات المحافظات علـى 10 درجـة.

الاختبارات النفسية

يتم الامتحان النفسي للمتقدم بواسطة لجنة متخصصة من مركز الشؤون النفسية للقوات المسلحـة المصرية، ويهدف إلى التأكد من القدرة النفسية للمتقدم في التعامل مع المواقف الطارئة التي من الممكن حدوثها أثناء الحياة العسكرية.

اختبار المعلومات العامة

قياس معلومات الطالب عن مصر

الاختبار الشخصي