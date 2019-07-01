معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفنى

وزير التربية والتعليم اليوم سيعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وسيعلن عن نسبة النتيجة وأسماء الأوائل على مستوى جميع الشعب والتخصصات في كافة المدارس، حيث يمكن الاحتفاظ برابط بوابة التعليم الفني الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اجل استخراج نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 بشكل إلكتروني عن طريق موقعنا الإخباري، لذا يجب متابعة اخر الأخبار الجديدة من خلالنا.

سوف تظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الرسمي، حيث يمكن للطلبة والطلبات الدخول علي رابط الموقع الإلكتروني الذي سوف نرفق رابط الخاص به بأسفل هذه المقالة حتي نسهل الأمر علي جميع الطلبة وأولياء أمورهم في معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس حتي يتمكن الجميع من معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2019، وذلك عن طريق رابط موقع بوابة التعليم الفنى الإلكتروني من ثم كتابة رقم جلوس واختيار الشعبة والتخصص ونظام التعليم سواء كان ثلاثة سنوات أو خمس سنوات، بعدها النقر علي أيقونة بحث.

كما يمكن للطلبة والطلبات ترك أرقام الجلوس والاسم بالكامل والتخصص وباقي البيانات بالتعليقات وفور الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سوف نخبركم بتفاصيل النتيجة، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، حيث تتمني أدارة موقعنا لجميع الطلبة والطلبات الحصول علي الدرجات والتقديرات.