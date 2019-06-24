معرفة نتيجة الدبلومات برقم الجلوس 2019 عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني fany.emis.gov.eg

يتيح موقع البوابة المصرية للتعليم الفني fany.emis.gov.eg لجميع طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث يمكن الدخول علي بوابة التعليم الفني التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم من اجل الحصول علي النتيجة، كما يوفر موقعنا خدمة الاستعلام عن النتيجة من خلال خدمة اعرف نتيجتك من رقم جلوسك فكل ما عليك هو تسجيل بياناتك بأسفل هذه المقال سوف نقوم بالرد عليكم فور ظهورها رسميا، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية للأقسام «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي».

معرفة نتيجة الدبلومات برقم الجلوس 2019

غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني 2019 انتهت من جميع أعمال تصحيح الأوراق بشكل دقيق في جميع الكنترولات علي مستوي جمهورية مصر العربية، حيث سيتم الإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 بشكل رسمي خلال الساعات القليلة قبل نهاية شهر يونيو الجاري حيث تتم عمليات ترتيب الأوائل بحسب الدرجات بالإضافة بانه سوف يتم التواصل مع أوائل الطلاب من اجل تكريمهم هاتفيا من نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الرسمي

أكدّت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صباح اليوم وختاما نرفق لكم رابط الموقع الإلكتروني للتعليم الفني من اجل الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 في جميع الأقسام الفنية، حيث نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.