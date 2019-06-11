“معرفة نتيجة” الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية عبر “بوابة الأزهر الإلكتروني” 2019 ظهرت الآن

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية رفع “نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية” “ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” من خلال موقع الأزهر التعليمي، ويتمني جميع الطلاب ارتفاع نسبة النجاح، فمجموع الدرجات لها تأثير كبير لاستكمال الدخول على المرحلة الثانوية، مما جعل أولياء الأمور يشعرون بالقلق تجاه ظهور النتيجة خلال الفترة الماضية، وهناك ضغط شديد من جانب الطلاب للاستفسار عن الدرجات الخاصة بدرجات الإعدادية الأزهرية، وسنوضح لكم كيفية الحصول علي درجات النتيجة في التفاصيل الآتية.

رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 (ظهرت الآن النتيجة)

يستطيع الجميع الحصول علي النتيجة من خلال الموقع النتيجة: النتيجة هنا.

نقوم بالاستعلام عن النتيجة من خلال أدخال رقم الجلوس والضغط علي أظهار النتيجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية تعلن النتيجة اليوم لجميع المحافظات 2019

اكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن نتيجة “الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية” تم اعتمادها خلال الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء من وكيل مشيخة الأزهر، وقال أن إجراءات التصحيح تمت بكل دقة في جميع مراكز التصحيح التابعة للوزارة وذلك حتي يضمن كل طالب وطالبة أن يحصل على الدرجات التي يستحقها، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية حوالي 75%، بينما وصلت نسبه النجاح للشهادة الابتدائية حوالي 66% في جميع المحافظات، ومن يبحث عن النتيجة سواء “الإعدادية بالأزهر” أو “الابتدائية الأزهرية” ويواجه مشكله في تحميل صفحة النتائج يترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن النتيجة، نتمنى النجاح للجميع.

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