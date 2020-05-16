معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية من خلال نظام نور 1441

يترقب العديد من أولياء الأمور والطلاب على حدٍ سواء في انتظار معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني للعام 1441 عبر نظام نور.

وفي ذات التوقيت، فإن القائمين على نظام نور المركزي يبذلون ما في وسعهم من أجل التسهيل على أولياء الأمور والطلاب وتبليغهم بالطرق الأسهل للكشف عن نتائج أبنائهم الطلاب باستخدام رقم الهوية فقط، بما يشمل الاطلاع على المعدل والمجموع الكلي بالإضافة إلى التقدير العام لكافة المراحل.

وزارة التعليم تعلن عن تحديثات جديدة للبيانات وتوضح عملية تقييم الفصل الدراسي الثاني

وأشارت وزارة التعليم إلى وجود عملية تحديث جديدة للبيانات يجب القيام بها من قبل أولياء الأمور والطلاب، وهو ما سيترتب عليه سهولة معرفة نتيجة الطلاب برقم الهوية فقط من خلال نظام نور.

وأضافت أيضاً بأنه سيتم تنجيح جميع الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بأحد الاختيارين:

اعتماد درجاتهم ذاتها في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي. اعتماد درجات تعلو نتيجة الفصل الدراسي الأول بناءاً على تقييم المعلمين لطلابهم.

وأتبعت الوزارة باعتبار الجميع ناجحاً بغض النظر عن رسوب بعض الطلاب في مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي الأول.

الرابط الخاص بكيفية معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية من خلال نظام نور

أتاحت وزارة التعليم رابطاً رسمياً من خلال نظام نور المركزي لتسهيل معرفة نتائج أبنائها الطلاب.

حيث يتيح الرابط معرفة النتائج الخاصة بالطالب من خلال رقم الهوية أو السجل المدني عن طريق ادخال البيانات التالية:

اسم المستخدم. الرقم السري. البيانات التي سبق التسجيل بها في عملية الدخول بنجاح من قبل.

كيفية معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني 1441 عبر نظام نور

وتوضح الخطوات الآتية كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب وتقديراتهم من خلال نظام نور المركزي:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور كما تم توضيحه سابقاً. النقر على خيار معرفة نتائج الطلاب وذلك عبر القائمة الجانبية. أخيراً الاطلاع على نتائج وتقديرات الطلاب مفصلةً وبصورة مباشرة.

خدمات أخرى يقدمها نظام نور المركزي للطلاب وأولياء الأمور

الجدير بالذكر أن موقع نور المركزي تم انشاؤه من قبل وزارة التعليم بغرض التسهيل على أولياء الأمور والطلاب على حدٍ سواء، ومن الخدمات التي يقدمها أيضاً نظام نور الآتي: