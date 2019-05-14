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معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2019 عبر موقع result.esudan.gov.sd

كتب حنان يوسف آخر تحديث

وزير التربية والتعليم السودانية اعتمدت رسميا نتائج شهادة الأساس بالسودان منذ قليل حيث يمكن للجميع الطلاب الدخول علي الموقع الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالسودان من اجل الاستعلام عن نتائج الصف الثامن من خلال استخدام رقم الجلوس، حيث تم ظهور النتائج في بعض الولايات السودانية مثل ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات الأخري، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس فرجاء تابعونا.

معرفة نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2019

طلبة وطلبات الصف الثامن بجميع الولايات السودانية يمرون بحالة من التوتر والقلق بسبب قرب ميعاد نتائج شهادة الأساس بشكل رسمي في جميع الولايات، حيث انتهت معظم المديريات التعليمية بدولة السودان من أعمالها في تصحيح الأوراق الخاصة بالإجابات، علما بانه سوف يتم ظهور نتائج الصف الثامن بشكل تدريجي بعض أن تنتهي جميع الإدارات التعليمية من أعمالها بشكل متكامل.

معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2019 عبر موقع result.esudan.gov.sdاستخراج نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان من خلال الدخول علي موقع result.esudan.gov.sd من ثم نقوم بدخال رقم الجلوس واختيار السنة الدراسية من ثم ثم إدخال رمز التحقق بعدها نقوم بالبحث عن النتيجة عن طريق النقر علي أيقونة استعلام، من اجل استخراج درجات النتيجة والمجموع الكلي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التي يتمني إليها كل طالب وطالبة، وختاما نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق لكل الطلاب في دولة السودان وتحقيق أعلى نسبة نجاح من نتيجة شهادة الأساس 2019.

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عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق نجوم مصرية للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

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