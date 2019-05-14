معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2019 عبر موقع result.esudan.gov.sd

وزير التربية والتعليم السودانية اعتمدت رسميا نتائج شهادة الأساس بالسودان منذ قليل حيث يمكن للجميع الطلاب الدخول علي الموقع الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالسودان من اجل الاستعلام عن نتائج الصف الثامن من خلال استخدام رقم الجلوس، حيث تم ظهور النتائج في بعض الولايات السودانية مثل ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات الأخري، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس فرجاء تابعونا.

معرفة نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2019

طلبة وطلبات الصف الثامن بجميع الولايات السودانية يمرون بحالة من التوتر والقلق بسبب قرب ميعاد نتائج شهادة الأساس بشكل رسمي في جميع الولايات، حيث انتهت معظم المديريات التعليمية بدولة السودان من أعمالها في تصحيح الأوراق الخاصة بالإجابات، علما بانه سوف يتم ظهور نتائج الصف الثامن بشكل تدريجي بعض أن تنتهي جميع الإدارات التعليمية من أعمالها بشكل متكامل.

استخراج نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان من خلال الدخول علي موقع result.esudan.gov.sd من ثم نقوم بدخال رقم الجلوس واختيار السنة الدراسية من ثم ثم إدخال رمز التحقق بعدها نقوم بالبحث عن النتيجة عن طريق النقر علي أيقونة استعلام، من اجل استخراج درجات النتيجة والمجموع الكلي بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة التي يتمني إليها كل طالب وطالبة، وختاما نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق لكل الطلاب في دولة السودان وتحقيق أعلى نسبة نجاح من نتيجة شهادة الأساس 2019.