معلم الفصل لن يصحح البحث والتقديم الإلكتروني أفضل.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن تقديم أبحاث الطلاب

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي” أن المجهود الذي تقدمه الوزارة في عملية التصحيح ورصد النتائج لما يتجاوز ال15 مليون مشروع للطلاب هو مجهود هائل، مضيفًا أن إعداد مشروع بحثي للطالب هو أمر بسيط ولا يتحتاج كل هذا التعقيد، مشيرًا على أولياء الأمور بترك الطلاب يقدموا عملهم بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن الوزارة تتيح تسليم الطلاب المشروع ورقي أو إلكتروني ولكنها تفضل الإلكتروني.

المعلم لن يصحح البحث

أكد وزير التربية والتعليم أن المعلم لن يقوم بتصحيح البحث، وسيقوم الدكتور “محمد مجاهد”، نائب الوزير لشئون التعليم الفني بموافاة طلاب التعليم الفني بكل جديد يتعلق بهم، وقامت الوزارة كذلك بتحديد طرق وخطوات تسليم الأبحاث التي طلبت الوزارة من الطلاب إعدادها، وجاءت الخطوات كما سنقوم بتوضيحها لكم.

خطوات تسليم الأبحاث

تسليم الأبحاث الإلكترونية أو الورقية سيتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات تسليم المشروع الورقي

تجهيز المشروع ووضعه في ظرف وغلقه. التأكد من كتابة الرقم التعريفي للطالب على الظرف. إذا كنت تنتمي إلى الفئات الخاصة “طلاب المنازل على سبيل المثال”، فعليك توضيح ذلك.

خطوات تسليم المشروع الإلكتروني