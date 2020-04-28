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معلومات هامة لتحميل النماذج الاسترشادية لطلبة الثانوية العامة

بواسطة د. سهير شمندي
النماذج الاسترشادية معلومات هامة لتحميل النماذج الاسترشادية لطلبة الثانوية العامة

يبدأ غدًا امتحان الصف الأول الثانوي وبعد غد يبدأ امتحان الصف الثاني الثانوي، لذلك يزداد معدل البحث على محرك البحث الشهير جوجل عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوي الإلكترونية، وبما أننا دائمًا معكم في كل خطوة من خطوات المذاكرة والامتحانات، ونلبي طلباتكم جميعًا فيما يفيد الطالب من كل النواحي، لذلك جئنا لكم بروابط لتحميل هذه النماذج للامتحانات عام 2020م، فقمنا بالحبث عوضًا عنكم لنأتي بكل ما هو مفيد لكم ولنوفر عليكم وقتكم وجهدكم، يكفي عليكم المذاكرة المضنية التي تقومون بها حاليًا مع اللحظات الأخيرة.

طريقة التحميل للبوكليت ورابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها أدبي وعلمي

ورد عن وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، من أنه حددت عدد اثنين نموذجين لكي يتعرف الطالب على كيفية أسئلة الامتحانات لهذا العام، ويتدرب على الإجابة النموذجية والمثالية حتى يحصل على أعلى الدرجات، وإليكم فيما يلي الروابط للنموذج والبوكليت لكل مادة:

نموذج المادة رابط التحميل
احصاء تحميل
اللغة العربية تحميل
لغة انجليزية ـ لغة أولى تحميل
لغة انجليزية ـ لغة ثانية تحميل
الرياضيات تحميل
أحياء تحميل
فيزياء تحميل
كيمياء تحميل
تاريخ تحميل

خطوات الدخول إلى موقع الوزارة وتحميل النماذج الاسترشادية

ندرج لكم فيما يلي الخطوات واضحة للدخول وتحميل النموذج الذي تشاؤون وهذا خاص بطلبة المدارس العربي وليست اللغات وسنوافيكم بمقال آخر لطلاب اللغات فيما يلي:

  1. الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط التالي: موقع وزارة التربية والتعليم
  2. حين يفتح الموقع ستجد أمامك روابط التحميل لكل المواد جميعها
  3. الأسهل من ذلك تفتح الرابط للمادة التي تريد وهي موجودة في الجدول أ‘علاه
  4. سيفتح لك النموذج في صيغة هي PDF للتحميل إذا أردت
  5. يمكنك متابعة الاختبار في البوكليت من صفحة البي دي إف دون تحميل
  6. لتقوم بتحميل البوكليت إضغط على السهم الذي يتجه لأسفل في أعلى الصفحة من ناحية اليمين

هكذا جئنا بكل ما نستطيع لكم أعزائي الطلبة من أجل مساعدتكم على تخطى السنة المصيرية بتفوق، ولكم منا خالص الدعوات بالنجاح والتوفيق، وإلى اللقء في مقال أخر ومعلومة جديدة.

د. سهير شمندي

كاتبة ومترجمة، عمري 50 عامًا، دبلومة المنطق وفلسفة العلم، كلية الآداب - جامعة الأسكندرية، ماستر وPhD معهد MIT بكاليفورنيا، كورسات edx بعنوان:
computer sciences & biology & Anatomy & Genetics & philosophy of mind
دورات برمجة لغة html / css / php

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