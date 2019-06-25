معنى ألوان نتيجة أولى ثانوي 2019 دفعة التابلت، ومعنى كلمة له فرصة إلزامية أخرى

ظهرت نتيجة أولى ثانوي 2019 دفعة التابلت، وقد أعلنت وزارة التربية، والتعليم عن أن هذه النتيجة ستكون مختلفة بشكل كامل عن كل النتائج السابقة، وأن الطالب سيعرف نتيجة أولى ثانوي 2019 من خلال مجموعة ألوان حددتها الوزارة، وكل لون يحدد مستوى معين للطالب، وسيعرف الطالب بالتفصيل مستواه في كل مادة من خلال البطاقة الذي سيجدها في موقع إلكتروني ستحدده وزارة التربية، والتعليم يوم الخميس المقبل، وقد سألنا الكثير من الطلاب عن معنى ألوان نتيجة أولى ثانوي 2019، ولذلك نشرح لكم في هذا المقال كل معاني هذه الألوان، ومعنى كلمة له فرصة إلزامية أخرى.

معنى ألوان نتيجة أولى ثانوي 2019

حددت وزارة التربية، والتعليم أربعة ألوان فقط هي الألوان التي ستحدد مستوى طالب أولى ثانوي، وهذه الألوان هي أزرق، برتقالي، أخضر، رمادي، نعرض لكم في الجدول التالي معنى ألوان نتيجة أولى ثانوي كما أعلنت عنها وزارة التربية، والتعليم :

اللون المعنى أزرق متفوق بالنسبة لزملائه في نفس المرحلة برتقالي مناسب للتوقعات أخضر أقل من التوقعات، لكن مقبول رمادي راسب، وله فرصة إلزامية أخرى

معنى كلمة له فرصة إلزامية أخرى

وجد بعض طلاب أولى ثانوي بعد البحث عن نتائجهم في الموقع الذي أعلنت عنه وزارة التربية، والتعليم كلمة له فرصة إلزامية أخرى، وقد تسائل الكثير منهم عن معنى هذه الكلمة، له فرصة إلزامية أخرى تعنى أن هذا الطالب لم يصل إلى المستوى المطلوب في هذه المادة، وسيدخل اختبار أخر في منتصف شهر يوليو 2019 سيكون بمثابة فرصة أخرى لتحسين مستواه في هذه المادة.