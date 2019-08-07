معهد الخط العربي يفتح أبوابه بداية من حاملي شهادة الإعدادية

لكل الراغبين في دراسة الخطوط العربية والتذهيب أعلنت معاهد الخط العربي في سائر أنحاء الجمهورية عن فتح باب التقديم لديها لكل المحبين لدراسة الخط العربي والتذهيب بداية من شهر أغسطس، علمًا بأن التقديم يكون لحاملي شهادة الإعدادية والثانوية والشهادات العليا وليس هنالك سن معين للتقديم، والتقديم مفتوح للجميع من محبي الخطوط العربية يوجد مجموعة من معاهد الخط العربي في سائر أنحاء الجمهورية لكل المهتمين بالخطوط العربية .

يحصل الدارس فيها على دبلوم الخط العربي وفنونه بعد أربع سنوات من الدراسة ومن الممكن دراسة التخصص عامين بعد الأربع أعوام لكي تلتحق بدبلوم ” معهد التخصص في الخط والزخرفة والتذهيب ” ولابد من حصولك في الأربع أعوام على تقدير 65% وتعادل الشهادة شهادة الدبلوم المتوسط بنظام أربع سنوات، أما المعهد المتخصص يعادل شهادة الدبلوم فوق المتوسط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد الخط العربي

أصل المؤهل من شهادة الإعدادية لمرحلة الجامعية .

أصل شهادة الميلاد

صورة البطاقة الشخصية

ثلاث صور شخصية

ملف تقديم مدارس بالدمغات

المواد الدراسية في معهد الخط العربي

خط الثلث

خط النسخ

خط الرقعة

الخط الديواني

الخط الفارسي

الزخرفة الإسلامية

اللغة العربية

يضاف في السنة الثالثة خط الثلث الجلي والخط الفارسي الجلي وفي معهد التخصص يضاف الخط الكوفي والتذهيب.

مصاريف التقديم للمعهد 250 جنية بجانب 50 رسوم إدارية .

مصاريف الدراسة كل عام 200 جنية شاملة الكتب

يوجد امتحان في نهاية العام فقط .

لا يوجد دراسة الانتساب .

تبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي ، الاختبارات الخاصة بالقبول تكون في شهر سبتمبر .

نظام الدراسة في المعهد مسائي .

الخط العربي هو فن تصميم الكتابة في جميع اللغات التي تستعمل الحروف الهجائية العربية، وتتميز الكتابة العربية بأنها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية عديدة ومختلفة من خلال التراكيب والتشابك والمدود وغيرها .