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معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية| شروط التقديم والمصروفات والتخصصات المتاح دراستها

بواسطة dina badr
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية من أهم المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، كما يقبل المعهد الطلاب خريجي المدارس الثانوية الصناعية بنظام الثلاث والخمس سنوات، والطلاب من خريجي المعاهد الفنية الصناعية، ويتيح المعهد الدراسة في عدد من التخصصات سنقوم بتوضيحها لكم، كما نوفر لكم تفاصيل التقديم للمعهد العالي للهندسة ب6 أكتوبر.

1 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية
2 التخصصات المتاح دراستها
3 المصروفات الدراسية
4 الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية

يقع معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية في الكيلو 31 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، والدراسة في المعهد لمدة 5 سنوات، بحيث يقبل المعهد المؤهلات التالية:

  • الطلاب من خريجي الثانوية العامة الشعبة الهندسية، وما يعادل شهادة الثانوية من الشهادات العربية والأجنبية.
  • الطلاب خريجي الثانوية الصناعية بنظام ال3 سنوات، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 75%.
  • الطلاب من حاملي شهادة الدبلوم خريجي المدارس الصناعية بنظام الخمس سنوات والطلاب خريجي المعاهد الفنية الصناعية، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 70%.

التخصصات المتاح دراستها

ويتيح المعهد دراسة التخصصات التالية:

  1. الهندسية وتكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات.
  2. هندسة العمارة
  3. الهندسة وتكنولوجيا الحاسبات ونظم التحكم.
  4. هندسة التشييد.

المصروفات الدراسية

المصروفات الدراسية 13667 جنيه
المصروفات الإضافية 502 جنيه
إجمالي المصروفات 14169 جنيه

الدرجة العلمية التي يمنحها المعهد

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية

يمنح المعهد درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي قمنا بالإشارة إليها، وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات في تاريخ 4/4/2018 القرار رقم 129، الخاص بمعادلة درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد في تخصص “هندسة العمارة”، بالدرجة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات في تاريخ 4/4/2018 القرار رقم 128، الخاص بمعادلة درجة البكالوريوس التي يمنحها المعهد في تخصص الهندسة الكهربية، بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لعام 1972.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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