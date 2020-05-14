مفاجأة في المشروعات البحثية | الطلاب الراسبون يمتحنون كل المواد في يوم واحد «فيديو»

يترقب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم نتائج المشاريع البحثية، ويتابعون أي معلومات متعلقة بموعد وكيفية تصحيحها، ولا سيما التي تم تقديمها بشكل إلكتروني، وبالطبع كانت جميع الإجابات عند وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي بثت مقطع مصور يجيب فيه مصدر بالوزارة عن كل التساؤلات التي تدور في أذهان الجميع .

مصير الأبحاث الورقية والإلكترونية

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذي رفع بحثه على المنصة، غير مطالب بتقديم نسخة ورقية إلى المدرسة، حتى وإن كان في الشهادة الإعدادية، مضيفًا أن الأبحاث الورقية في الشهادة الإعدادية سوف تقوم المدرسة بتسليمها إلى الكنترولات، أما الابحاث الإلكترونية فسوف يتم تسليمها على “سي دي” إلى الكنترول، من خلال المدرسة، ودور ولي الأمر فقط هو تسليم البحث وليس وصوله إلى الكنترول .

تصحيح المشروعات البحثية

وأضاف المصدر، أن تصحيح المشروعات الإلكترونية سوف يكون من قبل معلمين من خلال المنصة، أما بالنسبة للورقية، فسوف يتم تقديرها من خلال مجموعات من المعلمين من تخصصات مختلفة، وسوف يتم إصدار النتيجة بالتفصيل، وذلك بكتابة إسم الطالب وقبول البحث أو رفضه، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا .

مصير الطالب المتكاسل والذي لم يقدم البحث

وأكد المصدر، أن الطالب إذا تكاسل أو تعمد عدم تقديم البحث في المواعيد المحددة، سوف يرسب، ويدخل امتحان الدور الثاني في الصيف، ويمتحن كل المواد في يوم واحد، حتى لو ادّعي أنه قام بتسليمه إلى المنصة أو المدرسة، ولن يكون له الحق في رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، لأن الأسماء موجودة بالمدارس وعلى الموقع الرسمي للإدارة التعليمية، وهذا مستند رسمي قوي للوزارة ضد اي قضية .