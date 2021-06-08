مميزات الدراسة في كلية الأمير سلطان العسكرية 1443 ورابط التقديم

الآن يمكن التقديم في رابط كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية، فهي من الكليات التي تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الجنسين، للدراسة بها والحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية، على أنه يجدر الإشارة إلى أن هناك تخصصات مشتركة بين الطلاب والطالبات وتخصصات أخرى متاحة للطالبات فقط وتخصصات أخرى للطلاب فقط.

وقالت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية أنه تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للطلبة والطالبات الراغبين في الدراسة بالكلية، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة واجتياز الاختبارات يحصل الطلاب المتخرجون على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية.

موعد انتهاء التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

وأضافت كلية الأمير سلطان العسكرية على موقعها الإلكتروني أن التقديم في الكلية يبدأ من يوم الاثنين الموافق 7 من يونيو الجاري ولمدة خمس أيام فقط، لافتة إلى أن التقديم متاح بحسب شروط كلية الأمير سلطان العسكرية، وأن اجتياز الاختبارات وتوافر الشروط المعلنة تعتبر بوابة الالتحاق بالكلية وأنه لن يلتفت إلى أي طلب مقدم غير مستوفي للشروط أو تم عقب انتهاء مدة التسجيل المعلنة.

أبرز مميزات الدراسة في كلية الأمير سلطان العسكرية

تمتاز كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بعدد من المميزات الهامة التي نتج عنها تهافت الطلبة والطالبات على الالتحاق بها والدراسة فيها عن أي كلية أخرى بها نفس التخصصات العلمية ومن أهم مميزات الالتحاق بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية هي: