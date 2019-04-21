التعليم| بدء انتاج مناهج الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية المعدل

ضمن إطار استكمال نظام الثانوية المعدل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر فيديو له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوزارة وبالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في قطاع التعليم لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية خاصة بالمرحلة الثانوية لتكون متاحة أمام الطلبة على بنك المعرفة المصري، وأكّد شوقي أنه بالفعل تم بدء انتاج مناهج الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية المعدل ، ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة ” تكوين مكتبة من البرامج التفاعلية في مختلف المواد الدراسية باللغة العربية لجميع الصفوف على بنك المعرفة المصري”، حسب قول الوزير .

على ماذا يقوم نظام الثانوية المعدل ؟

يذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت بتطبيق نظام الثانوية المعدل في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019 ، ويأتي انتاج مناهج الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية المعدل استكمالا للنظام الجديد والذي يقوم على :

تعديل أسلوب التقييم .

إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا على مدار المرحلة.

تغيير الهدف من أسئلة الامتحانات بحيث يتم قياس مهارة الحفظ والاستظهار إلى الفهم ومهارات التفكير العليا.

ولتسهيل تعامل الطلاب مع نظام الثانوية المعدل ، أتاحت الوزارة مواد تفاعلية عبر بنك المعرفة المصري تسهل عملية فهم الطلاب للمنهح، وسلمت لكل طالب في الصف الأول الثانوي جهاز “تابلت” ليتمكنوا من الدخول إلى بنك المعرفة المصري والاطلاع على المحتوى الذي وفرته الوزارة .

وضمن ذات السياق وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة التفاوض مع شركات لتقوم بتصنيع التابلت محليًا داخل مصر وتوفير الكميات اللازمة تمهيدًا لتزويد الطلاب المستجدين في الصف الاول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2019/2020.

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