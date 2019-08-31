منتخب الجوالة بجامعة بني سويف يحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بتقديم خالص التهانى إلى منتخب جوالة جامعة بنى سويف ، وذلك من أجل تمكن منتخب الجوالة من لحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

رئيس جامعة بني سويف يقدم التهنئة لمنتخب الجوالة

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قد أعرب عن بالغ سعادته بالطلاب الحاصلين على المركز الأول بين جوالي الجامعات ، وقد جاء ذلك في الدورة القمية الكشفية الثلاثين ، والتي قد أقيمت في جامعة عين شمس ، من الفترة 20 أغسطس 2019 ، وذلك حتى 29 من شهر أغسطس لعام 2019 .

وعلى الجانب الآخر يذكر أن السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قد قام بتقديم خالص التهاني إلى مختلف الأشخاص العاملين بالجامعة من نواب ، وأساتذة ، وأساتذة مساعدين ، ومختلف الإداريين ، بمناسبة العام الهجري الجديد ، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، وتمنى رئيس الجامعة التوفيق للجميع والتقدم خلال العام الجديد.