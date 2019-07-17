منح الثانوية العامة 2019 || إليك أهم المنح الدولية للمرحلة الجامعية المقدمة للطلاب المصريين

يبحث الآباء حاليًا عن منح الثانوية العام 2019 وذلك من أجل الاطمئنان على مستقبل أولادهم التعليمي بعد تعب الثانوية العامة، يوجد الكثير من جامعات العالم تقدم منح دراسية للمرحلة الجامعية للطلاب المصريين سواء كانت منح جزئية أو منح شاملة في مجموعة من التخصصات الجامعة وسوف نقدمها لأول مرة من خلال موقع كلمة دوت أورج .

منح الثانوية العامة 2019

بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى الجميع يبحث عن منح دولية تضمن مستوى تعلمي عالي ومميز للطلاب، ولذلك سوف نتعرف على أحدث منح الثانوية العامة 2019 الدولية للطلاب المصريين التي أعلنت عنها الجامعات والحكومات الأجنبية حول العالم ، تتراوح قائمة المنح الدراسية بين التمويل بالكامل أو التمويل المحدود والجزئي أو الرسوم الدراسية .

منحة المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن

هو RMIT University Australia في استراليا الموعد النهائي للمنحة يوم 31-أكتوبر- 2019، للطلاب الدوليين للمرحلة الجامعية تمويل جزئي يمكن التقديم على المنحة والتعرف على كافة التفاصيل من خلال موقعها الرسمي. لو حقق الطالب نجاح في الفصل الدراسي الأول تُكمل الجامعة الدعم الذي يبلغ قيمته نحو 4000 دولار .

منحة جامعة كنت البريطانية

هي University of Kent واحدة من أفضل جامعات بريطانيا الموعد النهائي للتقديم سبتمبر 2019، لا تقدم الجامعة طلبات كثيرة وبإمكانك التقديم عبر الموقع الرسمي على شروط التقديم ، والمنحة تمويل جزئي ودعم محدود المنحة شاملة جميع تخصصات الجامعة، تمنح درجة البكالوريوس فوائد المنحة دعم يصل إلى 2000 جنية استرالي ومقدمة لجميع الجنسيات، والدراسة بداية من سبتمبر 2019م .

منحة جامعة كوفنتري البريطانية

تعد جامعة Coventry University من أعرق الجامعات البريطانية، تقدم منح للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، أخر موعد للتقديم يوم 25 يوليو التمويل جزئي ومحدود يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي للمنحة ، والجنسيات المؤهلة: مصر ، غانا ، كازاخستان ، ماليزيا ، المغرب ، تنزانيا ، تركيا أو أوكرانيا.

منحة جامعة MAHSA University

جامعة في ماليزا تقدم منح للمراحل الجامعية ودرجة الماجستير والدكتوراه، أخر موعد للتقديم يوم 1 أكتوبر لعام 2019، المنحة شاملة كافة الرسوم الدراسية، يتم التقديم على الموقع الرسمي للجامعة ومعايير التقديم مفتوحة لكافة الطلاب ويتم الاختيار بناءً على السيرة الذاتية وأداة الطلاب في المقابلة الشخصية ويوجد إعفاءات من الرسوم الأخرى.

منح جامعة كنيت

Kent State University هي جامعة أمريكية عريقة التقديم مستمر إلى 1 أكتوبر لعام 2019 عبر الموقع الرسمي للجامعة، التمويل جزئي ومحدود بدعم يحصل إلى 4000 دولار من مميزات الجامعة مرونة المناهج الدراسية ويلتزم على الطلاب متابعة الشهادة واكمالها.

منحة الجامعة الوطنية الأسترالية

Australian National University في استراليا مستمرة إلى 30 نوفمبر 2019، يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي دعم جزئي وتمويل محدود يصل إلى 5000 دولار، التخصصات المتاحة: العلوم السياسية ، الفنون المرئية والأدائية ، الدراسات الآسيوية، المنحة مؤهلة لجميع الجنسيات .

يمكن للطلاب الاستفادة من منح الثانوية العامة المقدمة في تلك الدول ، كما أن الجامعات الخاص مثل الجامعة البريطانية في القاهرة قد وضعت برنامجها بتمويل المنح الدراسية من 10-50% ، علمًا منح الثانوية العامة 2019 كثيرة نظرًا للإقبال الكبير على الجامعات الدولية من الطلبة في كل أنحاء العالم .