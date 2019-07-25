منح دراسية بالخارج للمصريين و العرب في جامعات استراليا – بريطانيا- ألمانيا

بعد انتهاء المرحلة الثانوية يبحث الآباء والطلاب عن منح دراسية بالخارج للمصريين أو من العرب في الجامعات العالمية المرموقة لضمان جودة التعليم والحصول على قدر عالي من التعليم المتميز الذي يفتح لهم أفاق المستقبل وبالطبع تعد المنح الدراسية بالخارج سواء الممولة بالكامل أو الجزئية فرصة هامة جدًا لتحقيق ذلك وضمان مستقبل مرموق .

تعد الدراسة بالخارج حلم يراود الكثير من الطلاب بعد المرحلة الثانوية فالسفر يزيد من خبرة الطلاب الحياتية والعملية، تقدم بعض المؤسسات في مصر منح دراسية ممولة بالكامل مثل مؤسسة ساويرس وكذلك الجامعات الخاصة، ولكننا تريد أن نعرفكم على أهم منح دراسية بالخارج

منح دراسية بالخارج في جامعات استراليا – بريطانيا- ألمانيا

منحة جامعة جنوب استراليا

تقدم الجامعة منح دراسية مميزة للطلاب من كافة الجنسيات لنيل درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التي تدرسها الجامعة والتقديم مفتوح على موقع الجامعة التمويل جزئي بقيمة 25% من قيمة الرسوم الدراسية،يجب أن يكون الطلاب مؤهلين للدراسة مع الالتزام الكامل .

منحة جاكسون لويس في كلية لندن المملكة المتحدة

المنحة مفتوحة لجميع الجنسيات أخر موعد للتقديم يوم 10 أغسطس المنحة تمويل جزئي للحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص تدرسه الجامعة بعد التقديم للمنحة تقوم الجامعة بالمفاضلة بين المتقدمين ويتم اختيارهم على أساس الكفاءة والدرجة العلمية المرموقة.

منحة جامعة ستراثكلايد في المملكة المتحدة

منحة مقدمة للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ونظم المعلومات والكيمياء والاقتصاد والإحصاء والصيدلة والعلوم الطبية الحيوية، التمويل جزئي 2000 جنية استرليني الموعد النهائي للتقديم على المنحة يوم 16 سبتمبر المنحة مقدمة لكافة الجنسيات يجب للمتقدمين الحصول على عرض من الجامعة ويكونوا من نخبة الطلاب.

منحة مؤسسة بادن فورتمبيرغ في ألمانيا

للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أي تخصص التمويل جزئي من 500-1500 يوره شهريًا للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي وروسيا تشجع المنحة الطلاب من كل الجنسيات ما عدا الأوروبية للدراسة في جامعة ولاية بادن فورتمبيرغ الفيدرالية في ألمانيا، يتم التقديم عبر رابط المنحة للطلاب الذين يجدون اللغة الألمانية والإنجليزية أو دروسها ويتم تقديم السيرة الذاتية للطالب باللغتين الألمانية والإنجليزية.

لا شك أن منح دراسية بالخارج حلم يراود الكثير من الطلاب ولكنه ليس مستحيلًا بل سهل التحقق مع منح دراسية في أفضل جامعات استراليا – بريطانيا- ألمانيا من أجل الدراسة بالخارج.

تحديث: جميع المنح مقدمة للطلاب بعد المرحلة الثانوية، ويوجد منح أخرى في نفس الجامعات لدراسة الماجستير والدكتوراه وبعد الدكتوراه للطلاب من كافة أنحاء العالم، بالنسبة إلى تكملة الدراسة بالخارج وأنت مقيد بكلية ما ستكون الدراسة من البداية بشهادة الثانوية العامة