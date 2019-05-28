“من الآخر”.. طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة

يترقب أولياء الأمور والطلاب بشغف ولهفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة وذلك بعد أن قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ظهر أمس الأحد الموافق 27 مايو 2019 والتي بلغت فيها نسبة النجاح 82% حيث تقدم لامتحان 153 ألف و126 طالب وطالبة، نجح منهم 149 ألف 932 طالب وطالبة، كما قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإعلان أسماء الطلبة الأوائل.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد كذلك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية وبلغت نسبة النجاح 97.8%، كما اعتمد سيادته نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بالقاهرة وبلغت نسبة النجاح 75%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 97.6%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمكفوفين بنسبة 72.8%.

وكانت إدارة وسط القاهرة التعليمية قد حصلت على على المركز الأول بين الإدارات التعليمية بالقاهرة بنسبة 98.26%، يليها إدارة غرب القاهرة التعليمية فى المركز الثاني بنسبة 96.17%، ثم إدارة شبرا التعليمية فى المركز الثالث بنسبة 96.10%، ثم تلتها باقي الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة.

وقد أعلن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأن النتيجة سوف تُعلن اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، وقامت البوابة بنشر أسماء وصور الطلبة الأوائل على مستوي جميع الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة وبلغ عددهم 99 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية 280 من 280 وقام السيد المحافظ بالاتصال بأولياء الأمور وتهنئتهم، ووعد بتكريم الأوائل على مستوي المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة القاهرة

وقد صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بأنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة القاهرة بالدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وكتابة رقم الجلوس والضغط على النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل تتضمن الاسم، ورقم الجلوس، واسم المدرسة، والإدارة التعليمية ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

من الآخر طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة

وقد نشرت الكثير من المواقع الإلكترونية روابط لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ولكننا نحيط سيادتكم علماً بأن النتيجة لن تظهر سوي على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا وأن النتيجة متوقعة ظهورها بين الحين والآخر، وأن النتيجة سوف تتأخر لمدة يومين أو ثلاثة لأن المحافظة تقوم ببيع النتيجة لشركات الاتصالات للحصول على عائد من وراء النتيجة، لذلك يمكن الحصول عليها الآن وفوراً من خلال الاتصال برقم 09000100 من أي تليفون محمول أو أرضي، أو الانتظار لحين ظهورها على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، ولن تظهر بالمدارس قبل أسبوع.