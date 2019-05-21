“من هنا” رابط استخرج نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس

من المقرر أن طلاب الصف الثالث الاعدادي قد انتهوا من أداء اختبارتهم، وذلك للصف الدراسي الثاني ، والآن يشغل بال الكثر من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بجميع المحافظات ، واليوم خلال موقعنا “كلمة” سوف نقوم بعرض رابط منيجة الشهادة الاعدادية 2019 ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

حيث أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تشغل بال جميع الطلاب ، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن أعمال تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني، سوف يتم البدء فيها فور انتهاء الامتحانات، ومن المتوقع أن تستمر تلك المدة في جميع المحافظات لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام، ثم يتم عرضها للمحافظ لاعتمادها ، وبعد ذلك سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد نتائج الشهادة الإعدادية

بالرغم من أن العديد من المواقع تقوم برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ولكن يفضل الطلاب الحصول على نتائجهم من موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان دقة الدرجات وعدم اللخبطة، كما تشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد عيد الفطر المبارك لأفي معظم المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

فور إعلان المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم متمثلة في مواقع مديريات التربية والتعليم لكل محافظة من خلال الخطوات التالية :

-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

-اختيار مديريات التربية والتعليم.

-تحديد مديرية التربية والتعليم.

-اختيار الخدمات الإلكترونية.

-تحديد نتائج الامتحانات.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على عرض النتيجة.

إذا قمت بمواجهة اي مشاكل فنية خلال الحصول على النتيجة، يمكنكم ترك تعليق وسوف نقوم بالرد .