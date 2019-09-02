“من هنا” رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 من خلال موقع بوابة الثانوية العامة 2019

بدأت مرحلة القلق والخوف في انتظار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ، حيث أكد المسؤولون أن أكثر من 125 ألف طالب وطالبة خاضوا امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وذلك في جميع الفروع العلمية و الأدبية، واليوم ينتظر الطلاب ظهور النتيجة حيث أنها هي طوق نجاتهم بدلً من إعادة السنه الدراسية مرة آخري.







نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

قام نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، الدكتور محمد مجاهد، بإعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني أمس الأربعاء للعام الدراسى 2018/2019، ويبحث اليوم الطلاب عن اللينك الخاص بالنتيجة ، وذلك عبر موقع اليوم السابع، ومن خلال تلك المقالة سوف نوافيكم بكل ما يخص النتيجة .







نتابع معكم زارنا الكرام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حيث بدأت يوم السبت 17 أغسطس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سنستعرض معكم جدول امتحانات الدور الثاني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني







قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 والتي جاء على النحو التالي .

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من قبل وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019، على أن تكون متاحة لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوية للإطلاع على النتائج يجب الدخول على إحدى هذه المواقع ثم البدء في اختيار نتائج الصف الثالث الثانوي وكتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة، الاستعلام بتم عبر الروابط الاتية: .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني على موقع “اليوم السابع”

أعلن موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الاول حصرياٍ على “اليوم السابع” حيث أعلنت اليوم السابع عن رابط الثانوية العامة الدور الثاني 2019، وذلك بشكل حصري لمعرفة نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019.

وجديراً بالذكر أن وزارة التربية والتعليم سوف تقوم بفتح باب التظلم للطلاب، وذلك بداية من اليوم الخميس 29/8/2019، على أن تستمر أسبوعين من وقت الفتح .