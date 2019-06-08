“من هنا” نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات مصر وشروط الالتحاق بالمرحلة الثانوية و المدارس العسكرية ودرجات قبول المدارس الصناعية نظام الـ3 سنوات و نظام الـ 5 سنوات

نتابع معكم تفاصيل التنسيق للالتحاق بالمرحلة الثانوية 2019،وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات مصرن ثم بدء الطلاب في البحث عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2019، وذلك لكي يقدر الطلاب من احتساب تنسيق الثانوية العامة والثانوي الصنايع لهذا العام، مما أدى إلى زيادة بحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر محرك البحث جوجل ، وذلك للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي وضمان الالتحاق بالمرحلة الثانوية ضمن إحدى مدارس الثانوية العامة لهذا العام، ومن خلال ذلك التقرير سوف نوافيكم بكل ما يدور في أذهانكم وما يتعلق بتنسيق الثانوية العامة هذا العام، تابعونا وضعا المقالة بالمفضلة ليصلكم الجديد.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019

الجدير بالذكر أن المجموع الكلي للمواد المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي 2019 هو 280 درجة، وهي مقسمة على المواد وتقبل بعض مدارس الثانوية الطلاب الحاصلين على 200 درجة فيما فوق من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2019 الدراسي .

كيفية حساب المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2019

يستطيع الطالب من احتساب المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي عن طريق جمع نتيجة الفصلين الدراسيين 140 درجة في الترم الأول و 140 درجة في الترم الثاني، ليصل للمجموع النهائي لأخر العام 280 درجة.

المدارس الثانوية المتاحة للطلاب

المـــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــــة جنــــس القـــبــــــــول بـــها مدارس الثانوية العسكرية الجوية. بنين مدارس التمريض العسكري . بنين وبنات مدارس stem للمتفوقين بنين وبنات المدارس العسكرية الرياضية. بنين مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل. بنين وبنات مدارس مبارك كول. بنين وبنات مدرسة السكة الحديد والطرق الثانوية. بنين مدرسة الضبعة النووية في العلمين. بنين وبنات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية. بنين وبنات

شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية العسكرية 2019

أن يكون الطالب المتقدم ذكر ومصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يوافق ولي الأمر على التقديم.

ألا يقل سن الطالب عن 14 عاماً ولا يزيد عن 17 عاماً.

اجتياز كافة اختبارات القبول من فحوصات طبية، مقابلة شخصية، المهارات الرياضية أيضاً.

أن يكون طول المتقدم لا يقل 165 سم، وأن يكون متناسب مع وزنه.

أن يكون لائق جسدياً ورياضياً.

لن يتم قبول الطلاب الراسبين أو الناجحين بملاحق، بخلاف الحاصلين على بطولات رياضية.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع ألا يقل عن 170 درجة ومن الشهادة الأزهرية من 250 درجة فيما فوق.

شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية

حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بمجموع 230 درجة.

اجتياز الاختبارات في اللغة الإنجليزية، الرياضيات، مهارات الاتصال.

اجتياز الكشف الطبي.

اجتياز المقابلة الشخصية ( كشف الهيئة).

شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية الثانوية للعام الدراسي

أن يكون الطالب مصري الجنسية أي من أبوين مصريين.

أن يحصل الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي في نفس سنة التقديم للمدرسة.

ألا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 260 درجة من محافظة مطروح، أما إذا كان من محافظة أخرى فلا يقل عن 265 درجة.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاماً في 1 أكتوبر 2019.

أن يحصد الطالب في المواد الدراسية ( اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات) على الأقل بنسبة 90% من مجموع الدرجات.

أن يكون للطالب دراية جيدة باستخدام الحاسب الألي.

اجتياز المتقدم الاختبارات (الطبية، العلمية، المقابلة الشخصية وكشف الهيئة).

مجموع القبول في مدارس الصنايع

الحد الأدنى للمدارس الفنية التجارية والفندقية نظام الخمس سنوات: 210 درجة

الحد الأدنى للمدارس التجارى المتقدم والفندقى المتقدم خاص: 150 درجة .

تنسيق الصنايع 2019 3 سنوات بنات

اســـــــــــم المـــدرســـــــة مجــــــموعـــــها مدارس باب الشعرية الصناعية 180 درجة السيدة زينب الصناعية 180 درجة المنيل الصناعية بنات 180 درجة مدرسة المرج الصناعية بنات 200 درجة 15 مايو الصناعية 170 درجة حلوان الصناعية 170 درجة مدارس السلحدار الصناعية 170 درجة العباسية الصناعية 180 درجة مدرسة مدينة نصر الصناعية 175 درجة

تنسيق القبول بالمدارس الصناعية للنظامين 3 و5 سنوات

اســـــم المــدرســــة مجـــموعـــــــــها مدرسة جلال فهمى الفنية المتقدمة “5 سنوات” 240 درجة للبنين 245 درجة للمحافظات مدرسة العباسية الكهربائية “3 سنوات” 200 درجة مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة “5 سنوات” 255 للبنين المحافظات 260 درجة مدرسة النهضة الميكانيكا “3 سنوات” 190 درجة مدارس الرضوانية الفنية الصناعية “3 سنوات” 180 درجة مدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم “3 سنوات” 180 درجة مدرسة الشعرانى الصناعية “3 سنوات” 180 درجة مدرسة السلام الكهربية “3 سنوات” 180 درجة بنبا قادن الفنية الصناعية “3 سنوات”: 180 درجة

تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات