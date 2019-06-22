“من هنا” نموذج الحل الصحيح لامتحان التاريخ اليوم للشعبة الأدبية – نظام البوكليت

من المقرر أن طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية ، قاموا اليوم بتأدية امتحان التاريخ وقد بدأ الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات وذلك حتي الثانية عشر ظهراً، اويتابع الطلاب الآن حل امتحان التاريخ لكى يتأكدون من حلهم وحساب دراجتهم للاطمئنان، ومن خلال تلك المقالة اليوم سنوفر لكم نموذج إجابة امتحان التاريخ 2019 .

شكل امتحان التاريخ اليوم

28 صفحة موزع بها 40 سوال مابين اسئله اختياريه واسئلة تعليل واسئلة اكمل والدرجة الكلية لامتحان التاريخ هى 60 درجة.

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأت لـ 669.749 طالبة وطالبة منهم 264.653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

نموذج إجابة امتحان التاريخ 2019

حرصاً منا في موقع ” كلمة دوت أورج” فسوف مقوم بتلبية رغبات جميع طلابنا ومتابعينا، وذلك في أن نايح لهم نموذج إجابة امتحان التاريخ 2019 ، حيث أن المادة من أهم المواد المقررة على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، ومعظم الطلاب يخافون بشدة منها، وذلك نظرًا لأنها من المواد التى تحتوي على الكثير من المعلومات التاريخية على مر العصور.

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والجدير بالذكر أن معظم الطلاب قد اشتكوا من صعوبة امتحان التاريح اليوم، وفور انتهاء الامتحان يبحث الطالب حالياً عن الاجابات الصحيحة،حتى يكون على دراية بالأسئلة التى قد جاوبها بشكل كامل وصحيح، وكذلك الاسئلة التو لم يستطع إجابة بعضها أو جميعها بطريقة صحيحة في الامتحان،

نموذج إجابات امتحان التاريخ 2019 للصف الثالث الثانوي