من هو د. يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد؟

وافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بتعيين الأستاذ دكتور يوسف الرومي في منصب مدير جامعة الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية أ.د. يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد، وأهم الشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
من هو أستاذ دكتور يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد؟
- أ. د. يوسف محمد الرومي هو أستاذ بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت قسم الكيمياء منذ ما يزيد عن 26 عامًا.
- أستاذ دكتور يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة الكيميائية، كما حصل على الماجستير من جامعة كولومبيا بنيويورك.