من هو د. يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد؟

وافق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بتعيين الأستاذ دكتور يوسف الرومي في منصب مدير جامعة الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية أ.د. يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد، وأهم الشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو أستاذ دكتور يوسف الرومي مدير جامعة الكويت الجديد؟