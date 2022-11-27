من هو مدير جامعة الكويت الحالي؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة اللكويت دكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة اللكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة الكويت الحالي وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد قرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني تعيين الدكتورة سعاد الفضلي في منصب مدير جامعة الكويت بالإنابة، خلفًا للدكتور يوسف الرومي، الذي تقدم باستقالتهـ قرار تعيين مدير الجامعة الجديد كان يوم 16 نوفمبر 2022.

من هو مدير جامعة الكويت الحالي الدكتورة سعاد الفضلي؟

  1. بخصوص معلومات عن الدكتورة سعاد محمد الفضلي مدير جامعة الكويت الجديد 2023، نجد أنها كانت تشغل منصب عميد كلية العلوم الطبية المساعدة.
  2. عُينت سيادتها في منصب عميد كلية العلوم الطبية المساعدة في ديسمبر 2018.
  3. أستاذ علوم المختبرات في كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت.
  4. الدكتورة سعاد الفضلي درست وتخرجت من كلية العلوم الطبية المساعدة.
  5. كانت ضمن أوائل الطلبة خلال مرحلة الثانوية العامة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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