نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتورة سعاد الفضلي مدير جامعة الكويت الحالي وأهم المناصب القيادية التي تولتها من قبل، هذا وقد قرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني تعيين الدكتورة سعاد الفضلي في منصب مدير جامعة الكويت بالإنابة، خلفًا للدكتور يوسف الرومي، الذي تقدم باستقالتهـ قرار تعيين مدير الجامعة الجديد كان يوم 16 نوفمبر 2022.

من هو مدير جامعة الكويت الحالي الدكتورة سعاد الفضلي؟