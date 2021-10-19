من هي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الجديد في قطر؟
أعلن صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر عن تعديل وزاري، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ومن ضمن التعديل اختيار بثينة النعيمي في منصب وزير التربية والتعليم الجديدة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، هذا وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام سمو الأمير.
من هي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم القطري الجديد؟
- بخصوص معلومات عن السيدة بثينة النعيمي وزير التعليم الجديدة من ويكيبيديا، نجد أنها حاصلة على البكالوريوس في الآداب والتعليم في اللغة الإنجليزية من جامعة قطر.
- حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في القيادة والإدارة التعليمية التطبيقية من معهد التعليم بجامعة لندن.
- حصلت الوزيرة بثينة النعيمي على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة HEC Paris in Qatar.
- التحقت للعمل في مؤسسة قطر منذ 2006.
- شغلت داخل المؤسسة العديد من المناصب القيادية.
- السيدة بثينة بنت علي الجبر كانت عضوا مؤسسا في ثمان مدارس تشرف عليها مؤسسة قطر.