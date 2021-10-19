من هي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الجديد في قطر؟

أعلن صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر عن تعديل وزاري، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ومن ضمن التعديل اختيار بثينة النعيمي في منصب وزير التربية والتعليم الجديدة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلتها، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، هذا وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام سمو الأمير.

من هي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم القطري الجديد؟