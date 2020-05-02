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من G1 ل G9 .. اعرف دلالة رقم الصف المطلوب من الطلاب عند تقديم البحث إلكترونياً

بواسطة dina badr
وزير التعليم وزير التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي” عن أرقام الصفوف الدراسية لتسمية المشروعات البحثية أثناء تسليمها، بالنسبة للطلاب بداية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي لطلاب المصريين بالخارج وطلاب المنازل، كما أوضح الوزير خطوات تسليم المشروعات البحثية التي أعدها الطلاب، وهو ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا التقرير.

أرقام الصفوف لتسمية المشروعات

وفقًا لما أعلنه وزير التعليم، فإن أرقام تسمية المشروعات للطلاب بالخارج وطلاب المنزلي ستكون كالتالي:

  • طلاب الثالث الابتدائي: G3
  • طلاب الرابع الابتدائي: G4
  • طلاب الخامس الابتدائي :G5
  • طلاب السادس الابتدائي :G6
  • طلاب الأول الاعدادي: G7
  • طلاب الثاني الاعدادي:G8
  • طلاب الثالث الاعدادي: G9.
أرقام الصفوف
أرقام الصفوف

تسليم المشروعات البحثية

أكد وزير التربية والتعليم أن تسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا مفضل بكثير عن التسليم الورقي، معللًا ذلك بالحفاظ على سرية المشروعات التي يقوم الطلاب بتقديمها، وأضاف أنه في حالة اشتراك أكثر من طالب في المشروعات البحثية، يقوم طالب واحد فقط بكتابة رقمه التعريفي بالنيابة عن المجموعة في ملف التسليم، وتسليم المشروعات البحثية سيكون من خلال الخطوات التالية:

التسليم الورقي

  • ضع المشروع في ظرف مغلق.
  • على ظهر الظرف، قم بكتابة الرقم التعريقي والصف الدراسي.
  • في حالة كنت تنتمي للفئات الخاصة، قم بكتابة ذلك على الظرف “طلاب المنازل على سبيل المثال”.
  • سلم الظرف في المدرسة.
  • موعد التسليم في الفترة من 9 مايو وحتى 16 مايو 2020.
التسليم الورقي
التسليم الورقي

التسليم الإلكتروني

  1. احفظ المشروع في صورة PDF.
  2. سم المشروع بالرقم التعريفي الخاص بالطالب.
  3. في حالة اشتراك أكثر من طالب، يقوم المرسل بتسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص به.
  4. سجل الدخول على منصة إدمودو.
  5. اضغط على “المشروع البحثي لعام 2019-2020
  6. ارفع الملف وأكتب أرقام الطلاب المشاركين في خانة التفاصيل.
  7. اختر التسليم النهائي بعد الانتهاء.
التسليم الإلكتروني
التسليم الإلكتروني
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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