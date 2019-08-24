مواصلة الاستعدادات للمؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات بجامعة عين شمس

قامت الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس بالإعلان عن كون الاستعدادات في الفترة الراهنة تجري على قدم وساق ، من أجل الاستعداد للمؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات ، والذي من المقرر أن يتم عقده خلال الفترة من 8 إلى10 من شهر ديسمبر لعام 2019.

المؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، ورئيس المؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات كانت قد أوضحت أن المؤتمر الذي يتم إقامته يأتي تحت رعاية السيد الأستاذ محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وكذلك برعاية وتنظيم السيدة الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، يقوم باستضافة مجموعة من الخبراء العالميين في العديد من مجالات الحوسبة الذكية والذكاء الاصطناعي ، وكذلك علوم البيانات ، ويتم ذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات الدولية المختلفة والتي يأتي من بينها كل من جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا في هولندا ، وكذلك جامعة إلينوي في شيكاغو ، والكلية الإمبريالية في لندن ، هذا بالإضافة إلى جامعة هومبولت في ألمانيا ، وجامعة هدرسفيلد في إنجلترا ، وأخيرًا جامعة ميلانو في إيطاليا.

أهداف المؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

وعلى الجانب الآخر يذكر أن المؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات يهدف إلى العمل من أجل المساهمة في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات كما يقوم المؤتمر بمناقشة ستة محاور رئيسية وهى:

محور الذكاء الاصطناعى وعلوم وأمن البيانات.

محور تعلم الآلة و التعرف على الأنماط ومعالجة الصور .

هذا بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحوسبة عالية الأداء والروبوتات .

ومختلف الأمور التي تتعلق بكل ما يرتبط بالمعلوماتية الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية .

وكذلك شبكات الحاسب .

بالإضافة إلى هندسة البرمجيات والعمل على إختبار جودتها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يذكر أنه يتم العمل على إرسال الأبحاث على موقع المؤتمر الدولي التاسع في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات في موعد أقصاه 1 من شهر سبتمبر لعام 2019.