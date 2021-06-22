مواعيد التسجيل والقبول في الجامعات السعودية 1443 والأوراق المطلوبة

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية يستعد كافة الطلبة والطالبات بالمملكة لخو مرحلة الجامعة، بعد البحث عن الجامعة المناسبة لكل فرد والتي يريد الالتحاق بها، ولكى يتم الالتحاق بالجامعة يتابع الطلاب مواعيد التسجيل والقبول في الجامعات السعودية، اليكم نوضح مواعيد التسجيل بالجامعات 1443 والاوراق المطلوبة للتسجيل.

مواعيد التسجيل والقبول في الجامعات السعودية 1443

مواعيد التسجيل الموحد في الجامعات بمدينة الرياض للطلاب تبدأ من 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 1442 وحتى 10 يوليو 2021، والجامعات هي: الجامعة المجمعة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة شقراء. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. الكليات التقنية بمدينة الرياض.

موعد التسجيل في جامعات الرياض للطالبات تبدأ من 23 ذي القعدة 1442 الموافق 5 يوليو 2021 حتى 1 ذي الحجة 1442 الموافق 11 يوليو 2021، والجامعات هي: جامعة الأميرة نورة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الكلية التقنية. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

موعد التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدأ من 13 يونيو الماضي الموافق 3 ذي القعدة 1442، وانتهى في 18 من نفس الشهر الموافق 8 من ذي القعدة 1442.

التسجيل في جامعة الملك خالد يبدأ موعده من 23 ذي القعدة 1442 الموافق 3 يوليو 1442 حتى 28 ذي القعدة 1442 الموافق 8 يوليو 1442.

التسجيل في جامعة بيشة السعودية يبدأ من 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021.

موعد التسجيل في جامعة الطائف يبدأ من 4 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليو 2021 وحتى 16 ذي الحجة 1442 الموافق 26 يوليو 2021.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجامعات السعودية

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يلزم أن يوفرها الطالب عند تقديمها للجامعة المراد الالتحاق بها، وتلك الوثائق تتمثل فيما يلي: