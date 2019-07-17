مواعيد التقديم على منح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية

تم الإعلان عن مواعيد التقديم على منح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك لطلاب المرحلة الثانوية، والحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، مدينة زويل هي مدينة علمية تعليمية متكاملة لها نظام دراسة مختلف عن جميع الكليات الخاصة حيث أن نظام الدراسة في جامعة زويل واختبار القبول مختلف والتعليم فيها منتهي بالتوظيف في أنشطة المدينة الأخرى وتم تجهيز مدينة زويل بأحدث المعامل والمعدات من أجل الاكتفاء الذاتي لطلابها حيث أنها تتيح لهم بيئة تعليمية مميزة .

مواعيد التقديم على منح مدينة زويل

يبدأ التقديم في مدينة زويل اعتبارًا الأسبوع الثاني والثالث من يوليو ويستمر نهاية شهر يوليو ، ويمكن للطلاب الذين يردون الحصول على منحة بالتقديم على روابط المنح والقبول على رابط الجامعة حيث تقدم المدينة منح جزئية تبدأ من 10 % – 45% ويوجد منح تفوق قد تصل إلى 100% والحد الأدنى للقبول في جامعة زويل هو :

93% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الشهادة من خارج الدولة .

95% للثانوية الأمريكية، والثانوية البريطانية، وشهادة النيل الدولية والثانوية الفرنسية،

78% للحاصلين على شهادة STEM الثانوية.

بعد إعلان جامعة زويل عن فتح باب التقديم ، التقديم عبر الموقع الإلكتروني السالف وبناءً على التقييم المبدئي سوف يتم اختيار الطلاب المؤهلين للحد الأدنى من أجل استكمال استمارة التقديم، علمًا بأن باب التقديم مفتوح لطلاب الشهادة البريطانية IGCSE وطلاب شهادة النيل الدولية CNISE والطلاب المقيدين في الصف الثاني عشر قبل ظهور نتائجهم.

الوثائق المطلوبة في جامعة زويل

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات ثانوية.

شهادة امتحان التويفل أو IELTS.

السجل الأكاديمي أو بيان درجات الطالب .

أصل شهادة الميلاد.

جواز السفر أو البطاقة الشخصية .

تقديم ما يُثبت نبوغ الطالب علميًا.

لو كان الطالب محول من جامعة أخرى شرط الحصول على تقدير عام جيد.

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تعد منح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من المنح الميسرة للطلاب المصريين كما أن نظام الدراسة فيها يتيح لهم مزيد من الإبداع والتميز، وتوفر الجامعة البريطانية أيضًا منح دراسية جزئية من أجل الدراسة في كلياتها، ولكن مجالات مدينة زويل مختلفة ومميزة مثل هندسة الفضاء والطاقة والعلميات الحيوية، وهندسة الطاقة المتجددة والبيئة ، بجانب أن مدينة زويل بها تخصص الطب الحيوي وهو مستقبل الطب .