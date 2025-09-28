مواعيد الدراسة والامتحانات للمعاهد الازهرية 2025 / 2026 م

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف عن مواعيد وخطة الدراسة والامتحانات (فصل دراسي أول وثاني ودور ثان) والاجازات لصفوف النقل والشهادات لمراحل التعليم الازهري المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 م.

بدأت الدراسة للعام الجديد يوم السبت 20 سبتمبر 2025 م

تبدأ أجازه نصف العام الدراسي يوم السبت 24 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2025

مواعيد الامتحانات بالأزهر الشريف 2026

المرحلة الابتدائية 

صفوف النقل الابتدائي

فصل دراسي أول يوم الثلاثاء 30-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

الشهادة الابتدائية

فصل دراسي أول يوم الاثنين 12-1-2026 م

فصل دراسي ثاني يوم السبت 16-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 4-8-2026

المرحلة الإعدادية والثانوية

صفوف النقل الإعدادي (الأول والثاني الإعدادي) ومعاهد البعوث الاسلامية الازهرية

فصل دراسي أول يوم الثلاثاء 30-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

صفوف النقل الثانوي (الأول والثاني الثانوي) ومعاهد البعوث الاسلامية الازهرية

فصل دراسي أول يوم السبت 20-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

الشهادة الإعدادية

فصل دراسي أول يوم الاثنين 12-1-2026 م

فصل دراسي ثاني يوم السبت 16-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 4-8-2026

الشهادة الثانوية الازهرية / الشعبة الإسلامية / إعدادية البعوث / ثانوية البعوث

الدور الأول السبت 6-6-2026

الدور الثاني الثلاثاء 18-8-2026

معاهد القراءات

دور أول السبت يوم الاثنين 28-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

شهادة القراءات (تجويد / عالية / تخصص)

دور أول يوم الثلاثاء 12-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 18-8-2026

