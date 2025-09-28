مواعيد الدراسة والامتحانات للمعاهد الازهرية 2025 / 2026 م

أعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف عن مواعيد وخطة الدراسة والامتحانات (فصل دراسي أول وثاني ودور ثان) والاجازات لصفوف النقل والشهادات لمراحل التعليم الازهري المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 م.

بدأت الدراسة للعام الجديد يوم السبت 20 سبتمبر 2025 م

تبدأ أجازه نصف العام الدراسي يوم السبت 24 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2025

مواعيد الامتحانات بالأزهر الشريف 2026

المرحلة الابتدائية

صفوف النقل الابتدائي

فصل دراسي أول يوم الثلاثاء 30-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

الشهادة الابتدائية

فصل دراسي أول يوم الاثنين 12-1-2026 م

فصل دراسي ثاني يوم السبت 16-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 4-8-2026

المرحلة الإعدادية والثانوية

صفوف النقل الإعدادي (الأول والثاني الإعدادي) ومعاهد البعوث الاسلامية الازهرية

فصل دراسي أول يوم الثلاثاء 30-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

صفوف النقل الثانوي (الأول والثاني الثانوي) ومعاهد البعوث الاسلامية الازهرية

فصل دراسي أول يوم السبت 20-12-2025

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 21-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

الشهادة الإعدادية

فصل دراسي أول يوم الاثنين 12-1-2026 م

فصل دراسي ثاني يوم السبت 16-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 4-8-2026

الشهادة الثانوية الازهرية / الشعبة الإسلامية / إعدادية البعوث / ثانوية البعوث

الدور الأول السبت 6-6-2026

الدور الثاني الثلاثاء 18-8-2026

معاهد القراءات

دور أول السبت يوم الاثنين 28-4-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 21-7-2026

شهادة القراءات (تجويد / عالية / تخصص)

دور أول يوم الثلاثاء 12-5-2026

دور ثاني يوم الثلاثاء 18-8-2026