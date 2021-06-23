مواعيد العطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، التقويم الدراسي للعام الجديد 1443، والذي يختلف تماما عن السنوات السابقة في النظام، حيث يكون العام الدراسي مكون من 3 فصول دراسية بالإضافة إلي جمعه بين الحضور الوجاهي في المدارس لكافة المراحل وبين التعليم عن بعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، وأوضح التقويم العطلات والإجازات التي سيحصل علي الطلاب والمعلمين خلال عامهم الدراسة وموعد الامتحانات وكافة التفاصيل.

ونتعرف في التقرير التالي موعد بداية العام الدراسي الجديد والعطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث، بالإضافة إلي آلية التقويم الدراسي للعام 1443 هـ وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

يبدأ العام الدراسي الجديد حسب التقويم الدراسي المعلن بدءا من 21 من شهر المحرم 1443 هجريا الموافق الأحد 29 من شهر أغسطس المقبل، بسبب استمرار التعليم عن بعد الإلكتروني طوال العام الدراسي المنصرم في جميع المراحخل الدراسية وتم تحديد موعد بداية الدراسية الجديد ليناسب الظروف الخاصة بالتعليم وتفشي جائحة كورونا بعد تم تقديم امتحانات العام الماضي للسبب نفسه.

العطلات الرسمية في السعودية

يحتوي العام الدراسي الجدد على 12 إجازة حسب التقويم الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية في الفصول الدراسية الثلاث والتي جاءت علي النحو التالي:

إجازات الفصل الدراسي الأول 1443

يضم الفصل الدراسي الأول علي بعض الإجازات التي يحصل عليها الطلاب والتي جاءت على النحو التالي:

اليوم الوطني السعودي: يحصل الطلاب علي إجازة يومان في 22 سبتمبر 2021.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم واحد في 11/3/ 1443 هجريا الموافق السابع عشر من أكتوبر 2021.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: تكون يوم واحد الموافق 29/3/1443هجريا الموافق الرابع من نوفمبر 2021.

إجازة الفصل الدراسي الأول: تصل مدتها نحو 10 أيام وتبدأ من الـ 25 من نوفبر المقبل الموافق 20/4/1443هـ .

إجازة الفصل الدراسي الثاني 1443هـ

وبالنسبة لإجازة الفصل الدراسي الثاني فجاءت علي النحو التالي:

إجازة نهاية الأسبوع المطلوبة: مدة يوم واحد في يوم 19 من شهر ديسمبر المقبل الموافق 15/5/1443 هجريا.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: تكون لمدة عشرة أيام تبدأ من السادس من يناير 2022 وتستمر حتي السادس عشر من شهر يناير 2022.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة : تكون مدتها يومين الموافقين الأول والثاني من شهر رجب 1443هجريا.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: مدتها يومين في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر رجب 1443 هجريا.

إجازة الفصل الدراسي الثاني: تبدأ بنهاية دوام العاشر من شهر مارس 2022 وتنتهي مع دوام الفصل الدراسي الثالث.

إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443

أقرت وزارة التعليم السعودية النظام الجديد والذي يحتوي علي 3 فصول دراسية وجاءت إجازات الفصل الدراسي الثالث علي النحو التالي:

إجازة عيد الفطر: تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم 24 من شهر رمضان 1443 هجريا الموافق 25 من شهر أبريل 2022 وتنتهي حتي يوم الثامن من شهر مايو 2022.

إجازة نهاية الاسبوع مطولة: تكون مدتها يومين في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر شوال 1443.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة: مدتها يومان يوم السادس عشر والسابع عشر من شهر ذو القعدة.

إجازة نهاية العامة الدراسي: تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو 2021 الموافق 1/12/1443 هجريا.

آلية التقويم الدراسي الجديد 1443

وضعت وزارة التعليم في السعودية عدد من النقاط التي توضح آلية التقويم الدراسي في العام الجديد والتي جاءت علي النحو التالي: